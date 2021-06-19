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Son dakika haberi... Bakan Soylu: ""Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekip alınan ve emniyetteki arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur " - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Soylu: ""Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekip alınan ve emniyetteki arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur "

19.06.2021 13:51

Gelen son dakika haberine göre Bakan Soylu: "Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekip alınan ve emniyetteki arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur " Bakan Soylu, POLSAN Olağan Genel Kurulu'nda konuştu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ""Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekip alınan ve emniyetteki arkadaşlarımıza...

Bakan Soylu: "Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekip alınan ve emniyetteki arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur "

Bakan Soylu, POLSAN Olağan Genel Kurulu'nda konuştu

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ""Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekip alınan ve emniyetteki arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur " dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da bir otelde düzenlenen Polis Bakım ve Yardım Sandığı 52. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından POLSAN'a ait tanıtım filmi yayınlandı. Daha sonra Bakan Soylu programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Dünyada POLSAN gibi bir çok teşkilat ve sandık olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Bir taraftan devletin kendi kaynakları ile oluşturduğu tasarrufu hem de bireysel tasarrufu ortaya koyan anlayışı gerçekleşmektedir. Hem de bu kaynaklar iligli kurumlara ciddi bir güven ve güç vermektedir. Onun için profesyonel yönetiminden emniyet mesleğindeki arkadaşlarımızın ortaya koyduğu iradeye kadar elde edilen sonuçların başarısını tebrik ediyorum. Bundan sonra çok daha güçlü başarılara imza atılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Gelinen nokta büyük umut veren bir noktadır. Yanılmıyorsam 2029 yılında sandık tamamen bitiyor, yok oluyordu. 2029 yılında sandık bütün maddi gelirleriyle ve birikimleriyle ortadan kalkıyordu. Şükürler olsun, bu sorumluluğu alan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hem başarılı bir yöneticilik ortaya koyudular hem de aynı zamanda namuslu ve dürüst bir iş yaptılar. Yaptığımız iş sadece bu dönemi kurtaran bir iş değildir. Bugün belki de hayatınızda görmeyeceğiniz milyonlarca polis meslektaşınıza gelecekte dokunacaksınız. Hem de güçlü bir şekilde" şeklinde konuştu.

"Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekip alınan ve emniyetteki arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur "

Bakan Soylu, "Konuşmak kolaydır, yol açmak zordur. Siz bir yol açtınız. Tüm bu sandığa üye olan ve gelecekte üye olacak arkadaşlarım adına minnetlerimi ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum. FETÖ'nün POLSAN üzerindeki oyunlarını da ihmal etmemek lazım. Orayı nasıl istismar ettiğini ve içini nasıl boşaltmak istediğini, buradan kendine ait nasıl bir sonuç üretmeye çalıştığınıda ihmal etmemek lazım. Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekip alınan ve emniyetteki arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur. Bundan sonra inanıyorum ki atılacak adımlar çok daha güçlü bir şekilde gelecekle buluşturulacaktır" açıklamasını kaydetti.

Aktaş: "POLSAN Teşkilatımızın kurumudur, gelecek güvencemizdir, hepimizindir"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "POLSAN'ın son iki yılda güçlenen mali yapısını ve yüzde 130 oranında artan karını takdirle takip ediyoruz. Özellikle, enflasyonun birkaç puan üzerinde reel kar üretmeye başlaması ve bunu gelecekte de sürdürecek idari ve finansal yapıyı oluşturması, POLSAN adına geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Bu vesile ile, Teşkilat mensuplarımızın, POLSAN'ın güçlenen mali yapısına paydaş olmak için üye olmalarını özellikle tavsiye ediyorum. POLSAN Teşkilatımızın kurumudur, gelecek güvencemizdir, hepimizindir. Elbirliğiyle, gönül birliğiyle, dayanışma ruhuyla bu kurumu daha da büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Oğan: "Karımızı 2 yıl öncesine göre % 129 artırarak 305 milyon TL'ye çıkardık"

POLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Oğan, "2019 yılının son çeyreğinde başlayan küresel covid salgını, hiçbirimizin yaşamadığı bir süreci tecrübe etmemize yol açtı. Evlere kapandık, ekonomik faaliyetler yavaşladı. İktisadi ve sosyal birçok etkisini yaşadığımız bu tatsız dönemi, Devletimizin güçlü tedbirleri ile arkamızda bırakıyoruz. POLSAN Yönetimi olarak bu istisnai dönemde faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürürken, değer üreten yatırımlarımıza da devam ettik. Karımızı 2 yıl öncesine göre % 129 artırarak 305 milyon TL'ye çıkardık" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Bakan Soylu: Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekip alınan ve emniyetteki arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur
Son dakika haberi... Bakan Soylu: Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekip alınan ve emniyetteki arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur
Son dakika haberi... Bakan Soylu: Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekip alınan ve emniyetteki arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur
Son dakika haberi... Bakan Soylu: Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekip alınan ve emniyetteki arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur

Fetullahçı Terör Örgütü, Süleyman Soylu, Sandık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bakan Soylu: ''Polis sandığı FETÖ'nün midesinden çekip alınan ve emniyetteki arkadaşlarımıza emanet edilen önemli bir kurumdur ' - Son Dakika


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