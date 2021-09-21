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Son dakika haberi: Bakan Soylu, toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Soylu, toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuştu Açıklaması

21.09.2021 18:58
Son dakika haberi: Bakan Soylu, toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye özellikle afet yönetiminde AFAD Başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla çağ atlamıştır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye özellikle afet yönetiminde AFAD Başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla çağ atlamıştır." dedi.

Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen AFAD, İl Özel İdare ve İl Özel İdare Şirketleri Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı.

Toplu iş sözleşmesinin kurumlar, çalışanlar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Soylu, AFAD, il özel idare ve il özel idare şirketleri çalışanlarının afet, deprem, sel gibi olaylarda görevinin başında olmaları nedeniyle teşekkür etti.

Soylu, emekten yana olduklarını, emeğin ve iş gücünün hakkının verilmesi durumunda rahmet ve bereketin çok daha fazla olacağına inanan bir anlayışın temsilcileri olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"3 bin 500 liradan 4 bin 800 liraya brütü ama ikramiyeleriyle beraber ayda 7 bin liralık brüt, net 5 bin liranın da belki biraz, bir kısım üzerinde olan bir ücretle yüzde 26 artış yapıldı ve birçok sosyal haklar verildi. Allah razı olsun Bakanım. Biz de çok memnunuz. Çünkü çalışanlarımızın huzurlu olması, işten çıkarken o anlayış içerisinde çıkmaları bizim açımızdan fevkalade önemlidir. Hem işi yapacaklar hem güler yüzlü olacaklar hem de işin hakkını verecekler. Bunun için çok teşekkür de ediyoruz. Bir de arkada yüzde 10 yıpranma payı var. O da bizim açımızdan çok büyük önem taşımaktadır. Arkadaşlarımız da hak ediyorlar. İnanıyorum ki bundan sonra çok daha iyi olacaktır."

Türkiye'nin büyüdüğünü, devletin ve milletin daha da zenginleşeceğini dile getiren Soylu, "Benim size söyleyeceğim bir tek şey var. Dünyanın neresinde olursa olsun bizim şu salondaki arkadaşlarımızın yaptığı işin bir benzerini yapabilmeleri mümkün değildir, eline su dökebilmeleri de mümkün değildir." diye konuştu.

Soylu, afet olmadan geçen her günün bir fırsat ve bu fırsatın yarın elde olamayabileceğinin de aşikar olduğunu vurgulayarak, "Türkiye özellikle afet yönetiminde AFAD Başkanlığı eliyle ortaya koyduğu yeni yapılanmayla çağ atlamıştır." açıklamasını yaptı.

2021 Afet Eğitim Yılı çalışmaları

Bir yandan il risk azaltma planları ve risk haritalarını hazırlamak bir yandan da afet anını yönetmek için müdahale kapasitesini sürekli arttırdıklarını söyleyen Soylu, "Buna ait tatbikatlar, toplantılar, yeni lojistik depolar, personel ve malzeme tedarikleri, ilk yardım ve tahliye planları yapıyoruz. Gönüllülerimizi ve STK'lerimizi işin içine dahil ediyoruz. Gönüllülerimizin rakamı 360 bine ulaştı." bilgisini paylaştı.

Soylu, bugüne kadar sadece ulusal deprem araştırma programı kapsamındaki 57 projeye destek sağlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Keza Afet Eğitim Yılı kapsamında eğitim alan sayısı şu ana kadar 26 milyon 45 kişi olmuştur. Burada yıl sonu hedefimiz 51 milyondur. Şu ana kadar da 11,5 milyon insan hazırladığımız videoyu tam zamanlı seyretmiştir. Ayrıca afetlere hazırlık kapsamında 2020'ye kadar İstanbul'da 568, 2021'de de 162 olmak üzere 730 toplantı gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de 26 bin 323 afet ve acil durum toplanma alanı bulunuyor. İstanbul'da bu toplanma alanlarının sayısı 5 bin 600'dür. Kişi başına 1,20 metrekare düşüyordu, şu anda kişi başına 3,6 metrekareye kadar bunu çıkardık ve hakikaten 1-1,5 yılda bütün Türkiye'de afet toplanma alanlarının kişi başına düşen metrekare sayısını iki kattan fazla da arttırdığımızı ifade etmek istiyorum."

Bakan Soylu, "2019-2020 yılları arasında AFAD'ın yapıp hak sahiplerine teslim ettiği afet konutu sayısı 51 bin 954'tür." bilgisini paylaştı.

Son dakika haberi: Bakan Soylu, toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Soylu, toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Soylu, toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Soylu, toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuştu Açıklaması
Son dakika haberi: Bakan Soylu, toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuştu Açıklaması

Süleyman Soylu, Vedat Bilgin, Türkiye, AFAD, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Bakan Soylu, toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Soylu, toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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