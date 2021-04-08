Son dakika haberi: Bakan Soylu'ya hakarete 2 yıl 4 ay hapis istemi - Son Dakika

KAYSERİ'de H.T. (22) hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, H.T. hakkında, geçen 29 Mart'ta sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda H.T. hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. H.T. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.