Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu

08.10.2020 20:44
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti, çeşitli incelemelerde bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti, çeşitli incelemelerde bulundu.

Akşam saatlerinde Şırnak'tan Yüksekova'ya geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de eşlik etti. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen Bakan ve beraberindekiler Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tüm General Muammer Alper tarafından karşılandı.Çarşı merkezindeki esnafları gezen Bakan Soylu, Yüksekova ilçesinde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu

Süleyman Soylu, Yüksekova, Hakkari, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

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