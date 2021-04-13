Son dakika haber! Bakan Tüzmen, Başkan Örki ile Denizli'yi turladı - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Tüzmen, Başkan Örki ile Denizli'yi turladı

13.04.2021 15:37

Son dakika yerel haberine göre Bakan Tüzmen, Başkan Örki ile Denizli'yi turladı Bakan Tüzmen Seyir Tepesi'ne hayran kaldı Önceki dönem Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Pamukkale Belediyesinin konuğu olarak ilçeye geldi.

Bakan Tüzmen, Başkan Örki ile Denizli'yi turladı

Bakan Tüzmen Seyir Tepesi'ne hayran kaldı

DENİZLİ - Önceki dönem Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Pamukkale Belediyesinin konuğu olarak ilçeye geldi. Pamukkale'nin tanıtımı için hazırlanan program kapsamında düzenlenen geziye katılan Kürşad Tüzmen, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki eşliğinde adeta Pamukkale'yi keşfetti.

59. ve 60. Hükümet dönemlerinde Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Kürşad Tüzmen, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin konuğu olarak Pamukkale'nin güzelliklerini yerinde gördü. Motosikletiyle kente gelen önceki dönem Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'i Başkan Örki, başkanlık binasında çiçekle karşıladı. Başkan Örki, Bakan Tüzmen'e kendi kullandığı motosikletiyle eşlik etti. İkili Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'na motosiklet yolculuğuyla gittiler. Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olma özelliğine sahip Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nın her bölümünü inceleyen Tüzmen, başta 27 metrelik dev horoz heykeli olmak üzere Denizli'nin eşsiz manzarasını anlatmaya kelimelerin yetersiz kaldığını söyledi.

Macera parkuruna hayran kaldı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve önceki dönem Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, birlikte seyir salıncağına binerek, şehir manzarasının keyfini sürdüler. İkili daha sonrasında, macera severler için hazırlanan bölümdeki, macera parkuru, dağ kızağı, 5 kuleli zipline ve kay kay parkurunda her bir bölümde atlayışlar yaptılar. Başkan Örki, 31 Ekim 2020 tarihinde ziyaretçilere açılan fakat korona virüs önlemleri kapsamında ziyaretçilere kapılarını kapatmak zorunda kaldıkları Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı içerisinde yer alan, Şelale Park, 10 adet horoz kümesinin bulunduğu Horoz tanıtım alanını, Türk tarihi ve Denizli'de yaşanmış olayların detaylarının yer aldığı Turan Yolu, Sonsuz Bahçe, 96 adet çadır kurulabilen kamp ve 30 adet piknik platformunun bulunduğu alanları, önceki dönem Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'i gezdirerek yapım aşaması hakkında bilgiler aktardı. İkili birlikte, mola vererek, Denizli manzarası eşliğinde Pamukkale'nin turizmi, tarım alanındaki gelişmeleri hakkında konuşarak, programı izleyen izleyicileri Pamukkale'ye davet ettiler.

"Kent turizmi için çok önemli bir tesis"

"Denizli, Ege Bölgesi'nin en güzel şehirlerinden birisi" diyen önceki dönem Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, "Pamukkale Belediyesi'nin sadece Denizli değil bölge turizmine kazandırdığı Seyir Tepesi Şehir Ormanı, gerçekten çok güzel ve özel bir merkez olmuş. Belediye Başkanımız Avni Örki'nin halkına ve hizmet ettiği kente verdiği değeri bire bir gördüğümüz Seyir Tepesi, gerçekten ince fikir ve detaylı bir çalışmanın emeği ile muhteşem bir yer olmuş. Çocuğundan yaşlısına her kesime hitap eden bu yer, en küçük detayına kadar güzel düşüncelerin eseri olmuş. Öyle ki, horoz kentinden, çocuklar için, çizgi film kahramanlarının temalarından oluşturulan oyun gruplarına kadar her şey var. Macera isteyene adrenalin, sakinlik isteyene muhteşem manzara eşliğinde dinlenme alanları, yeme-içme alanları, kafeteryaları, kamp alanları her şey ama her şey mevcut. Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Avni Örki'ye kent ve bölge turizmine kazandırdığı çeşitliliği ile dikkat çeken turizm noktası için vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Örki ise "Programının çekimleri için şehrimize gelen geçmiş dönem bakanlarımızdan Sayın Kürşad Tüzmen ile birlikte çok keyifli bir program çekimi gerçekleştirdik. Kendisine programında şehrimize yer verdiği için teşekkür ediyoruz" dedi.

Son dakika haber! Bakan Tüzmen, Başkan Örki ile Denizli'yi turladı
Son dakika haber! Bakan Tüzmen, Başkan Örki ile Denizli'yi turladı
Son dakika haber! Bakan Tüzmen, Başkan Örki ile Denizli'yi turladı
Son dakika haber! Bakan Tüzmen, Başkan Örki ile Denizli'yi turladı
Son dakika haber! Bakan Tüzmen, Başkan Örki ile Denizli'yi turladı
Son dakika haber! Bakan Tüzmen, Başkan Örki ile Denizli'yi turladı

Kürşad Tüzmen, Avni Örki, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bakan Tüzmen, Başkan Örki ile Denizli'yi turladı - Son Dakika


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