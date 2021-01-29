Son dakika haberi: Bakan Varank: "2020 yılında 40 milyar liradan fazla nakit hibe desteği verdik" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Varank: "2020 yılında 40 milyar liradan fazla nakit hibe desteği verdik"

29.01.2021 16:12

Son dakika haberi: Bakan Varank: "2020 yılında 40 milyar liradan fazla nakit hibe desteği verdik" Bakan Pakdemirli: "Bakanlık olarak yüzde 40 hibeli düve desteğine başvuran tüm yetiştiricilerimizi hibe kapsamına aldık" Bakanlar Varank ve Pakdemirli Bingöl'de Bingöl'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile...

Bakan Varank: "2020 yılında 40 milyar liradan fazla nakit hibe desteği verdik"

Bakan Pakdemirli: "Bakanlık olarak yüzde 40 hibeli düve desteğine başvuran tüm yetiştiricilerimizi hibe kapsamına aldık"

Bakanlar Varank ve Pakdemirli Bingöl'de

BİNGÖL - Bingöl'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamalarda bulundu. Bakan Varank konuşmasında, 2020 yılında 40 milyar liradan fazla nakit hibe desteği verildiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bingöl'e geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve siyasilerin eşlik ettiği bakanlar AK Parti Bingöl İl Teşkilatını ziyaret ederek burada açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak yüzde 40 hibeli düve desteğine başvuran tüm yetiştiricilerimizi hibe kapsamına aldık. Bingöl'de Akkaraman ve Morkaraman koyunu soy kütüğü kapsamına alıyoruz. Soy kütüğü kaydı bulunan işetmelere hayvan başı 100 lira, bu işletmelerden koç ve teke alan yetiştiricilere de 500 lira destekleme vereceğiz. Bin kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği yapacaklara da yüzde 75 hibe desteği veriyoruz. Bu desteği baba oğula yapmaz. Yine ipek böcekçiliği yetiştiriciliği yapacaklara yüzde 100 hibeli 120 bin liraya kadar yatırım desteği vereceğiz. Suni tohumlamada dezavantajlı bölgelerde suni tohumlama yapacağız. Bingöl'e 3 milyona yakın bir kaynakla baklagil, yem bitkileri ve mera ıslahı olmak üzere dört yeni projemiz var. Orman faaliyetleri kapsamında 1 milyon fidan dikeceğiz ve üreteceğiz. Kıl çadır, bal ormanlarını bu sene yapacağız. 100 dekar alanda menengiç, Antep fıstığı aşılaması yapacağız. Bunu da biz baktıktan sonra çevre köylere emanet edeceğiz ve 49 yıllığına da onlar bunun meyvesini faydalanacaktır. 100 aileye 1.2 milyon lira ORKÖY desteği, 3 köyde 9 bin gelir getirecek tür dikip, onları yine köylülere vereceğiz. Sosyal ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 24 bin fidan dikeceğiz. 3 kilometre yeni orman yolu tesisi yapıyor olacağız. 79 köyde 2 B çalışmasını bitiriyor olacağız. Murat Nehri havzasında da rehabilitasyon projesi kapsamında da 7 milyon lira maliyetli yeni projeler yapacağız" dedi.

"Bingöl, çevresindeki bütün illerle birlikte gıda alanında önemli bir oyuncu haline gelecek"

Önemli işler için Bingöl'de olduklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Burada olmamızın en önemli sebebi, ülkemizin güzide sanayi kuruluşlarından bir tanesi Sütaş'ın devasa bir yatırımı şuanda devam ediyor. 1.1 milyar liralık bu yatırımla Bingöl, çevresindeki bütün illerle birlikte gıda alanında önemli bir oyuncu haline gelecek. Burada doğrudan bin kişinin istihdam edileceği, çevre istihdamları düşündüğümüzde dolaylı olarak 7 bin kişinin istihdam edileceği ama aynı zamanda burada çiftçiye sağlanan imkanlarla yem, hayvan yetiştiriciliği, süt üretimi gibi etrafını besleyecek tam bir kalkınma projesinden bahsediyoruz. Bu projenin gerçekleşmesinin mimarı cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımız bire bir bu işin bütün rakamlarını inceleyerek hayırlı olsun dedi ve biz de bu yatırımın burada önünü açtık. Bugün bu yatırımın etki analizini tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Muhalefet bizi zaman zaman 'siz yatırımlar yapıyorsunuz ama bunların ne etkisi oluyor ve bölgelerine ne katkısı oluyor' diye eleştiriyorlar. İşte yine bizim bakanlığımızdan uzmanların hazırladığı etki analizi bugün inşallah kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

"2020 yılında 40 milyar liradan fazla nakit hibe desteği verdik"

Yatırımın Doğu ve Güney Doğu Anadolu Sütçülük Projesi Bingöl Entegre Teknik Hayvancılık ve İmalat Sanayi Yatırımının kente büyük bir ekonomik girdi ile istihdam alanı oluşturacağını belirten Bakan Varank, "İnşallah göçün önüne geçerek Bingöl'ün nüfusunu 48 bin kişi arttıracak. Bingöl artık göç olmayacak ve göç alan bir şehir haline gelecek. Kişi başına milli gelir Bingöl'de sadece bu projenin etkileriyle yüzde 40 artmasını bekliyoruz. Türkiye'de ekonomik anlamda çok daha iyi duruma geleceğiz. Türkiye'nin geleceğiz çok daha parlak hale gelecek. Biz bunları anlatırken, muhalefet bizi 'güllük gülistanlık bir Türkiye imajı çiziyorsunuz' diye eleştiriyor. Elbette biz her şeyin güllük gülistanlık olduğunu iddia etmiyoruz. Elbette sıkıntılar ve elbette pandeminin getirdiği zorluklar var ama cumhurbaşkanımızın bize 'vatandaşa sıkıntıyı hissettirmeyecek şekilde çalışacaksınız ve sıkıntıları giderecek şekilde çalışacaksınız' diye bir talimatı var. Biz 2020 yılında 40 milyar liradan fazla nakit hibe desteği verdik. Şu anda esnaflarımıza karınca kararınca desteklemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yaptıklarımızdan gurur duyuyoruz. Bugün Türkiye'nin sosyal yardımları 80 milyar lirayı bulmuş durumda" diye konuştu.

Son dakika haberi: Bakan Varank: 2020 yılında 40 milyar liradan fazla nakit hibe desteği verdik
Son dakika haberi: Bakan Varank: 2020 yılında 40 milyar liradan fazla nakit hibe desteği verdik
Son dakika haberi: Bakan Varank: 2020 yılında 40 milyar liradan fazla nakit hibe desteği verdik
Son dakika haberi: Bakan Varank: 2020 yılında 40 milyar liradan fazla nakit hibe desteği verdik

Bekir Pakdemirli, Mustafa Varank, Türkiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Varank: '2020 yılında 40 milyar liradan fazla nakit hibe desteği verdik' - Son Dakika


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