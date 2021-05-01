Son dakika haberi | Bakan Varank: Başvurular Pazartesi gününden itibaren E-Devlet aracılığıyla yapılabilecek" - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Varank: Başvurular Pazartesi gününden itibaren E-Devlet aracılığıyla yapılabilecek"

01.05.2021 12:22
Son dakika haberi | Bakan Varank: Başvurular Pazartesi gününden itibaren E-Devlet aracılığıyla yapılabilecek

Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin 5 ana bileşeninden birinin "girişimcilik" olduğunu belirterek, "Girişimcilik ekosisteminin etkinliğinin artırılması, teknoloji tedarikçisi girişimlerin güçlendirilmesi en önemli başlıklarımızdan.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin 5 ana bileşeninden birinin "girişimcilik" olduğunu belirterek, "Girişimcilik ekosisteminin etkinliğinin artırılması, teknoloji tedarikçisi girişimlerin güçlendirilmesi en önemli başlıklarımızdan. Girişimciliği ve buna bağlı olarak kritik teknolojilerdeki yerliliği geliştirmek için çok önemli destekler veriyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından "girişimcilik" düzenlenen 'Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'na video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Varank burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin en güzide yükseköğretim kuruluşlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesinin kısır çekişmelere malzeme edilmesinin herkesi üzdüğünü belirterek, "Anayasaya ve kanuna uygun şekilde gerçekleştirilen bir atamaya verilen gerekçesiz tepkiler uzun süre ülke gündemini zehirledi. Halen bu gündemi sıcak tutmaya çalışanlar da var" dedi.

Covid-19 pandemisinin öncesinde, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladıklarını 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin 5 ana bileşinin birinin girişimcilik olduğunu aktaran Varank, "Girişimcilik ekosisteminin etkinliğinin artırılması, teknoloji tedarikçisi girişimlerin güçlendirilmesi, Stratejimizdeki en önemli başlıklardan" dedi.

Bakan Varank, girişimcilik alanında temel yol haritasının "Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Eylem Planı"nı da Mayıs ayı içerisinde kamuoyuna duyurmayı planladıklarını söyledi. Girişimciliği ve buna bağlı kritik teknolojilerdeki yerliliği geliştirmek için çok önemli destekler verdiğini ifade eden Varank şunları söyledi:

"Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile özellikle cari açık verdiğimiz orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli imkanlarla üretimini sağlayacak bir uçtan uca tek pencere destek mekanizması tasarladık. Ar-Ge, Ür-Ge, ticarileşme, yatırım ve üretim süreçlerinin tamamını kapsayan destekleri bir paket halinde sunuyoruz.

Verdiğimiz bu desteklerde teknoloji tabanlı girişimlerle üretim tecrübesi bulunan firmaları da iş birliğine teşvik ediyoruz. Böylelikle sanayimizde topyekün bir teknolojik dönüşümün gerçekleşmesini hedefliyoruz. Tabi girişimciliğin geliştirilmesine verdiğimiz önem sadece bugünün konusu değil. İktidarlarımız döneminde ülkemizdeki iş, yatırım ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için çok kapsamlı adımlar attık."

Bakan Varank, 2002 yılında 5 olan "teknopark" sayısını 87'ye çıkardıklarını belirterek, Teknoparklarda yer alan girişimcilere birçok vergisel desteğin yanında kira indirimi ve çeşitli istihdam teşvikleri sunduklarını dile getirdi. Varank, Teknoparklarda bugün itibariyle 68 bin 500 kişinin istihdam edildiğini ve 6 bin 543 firmanın faaliyet gösterdiğini aktararak, "Hali hazırda da 11 bine yakın ARGE projesi yürütüyorlar. Teknopark firmalarımızın yurtiçi satış hacimleri 123 Milyar liraya, ihracatları ise 5,8 Milyar Dolara ulaşmış durumda" dedi.

Ayrıca Varank, Covid-19'la tüm dünyanın peşine düştüğü ve Türkiye'nin yoksul ülkelere hibe ettiği yoğun bakım solunum cihazını, 'biosis' adlı bir teknopark firmasının tasarladığını söyledi. Bakan Varank, 1,8 milyar dolar değere ulaşarak Türkiye'nin ilk Turcorn'u olmayı başaran Peak Games'in de teknoparklardan çıkan bir diğer başarı hikayesi olduğunu hatırlattı. Bakan Varnak, girişimcilik noktasında kullandıkları önemli bir politika aracının da "Kuluçka Merkezleri" olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yenilikçi iş fikrine sahip gençlerimiz herhangi bir şirket kurmadan kuluçka merkezleri içerisinde yer alabiliyor, mentörler ve diğer start-up firmalarıyla etkileşim kurarak fikirlerini ticarileştirebiliyorlar. Kuluçka merkezlerimizin en önemli özelliği tabi uygun kiralama imkanı ve ortak kullanım tesislerine erişim. Genç girişimciler ayrıca bu bölgelerde sunulan birçok danışmanlık ve eğitim hizmetinden de ücretsiz faydalanabiliyor."

Risk sermayesi fonlarının yanı sıra KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve TÜBİTAK üzerinden girişimcilere sağladıkları bir çok avantajın mevcut olduğunu dile getiren Varank konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Kalkınma ajansları bugüne kadar girişimcilik temalı 358 projeye 110 milyon liralık destek sağladı. KOSGEB'in düzenlediği online girişimcilik eğitimleri kapsamında bugüne kadar 203 bin vatandaşımız Geleneksel Girişimci Eğitimini, 91 bin vatandaşımız ise İleri Girişimci Eğitimlerini tamamladı. Bu eğitimleri tamamlayarak destek başvurusunda bulunan yaklaşık 110 bin girişimciye 3,5 milyar lira destek sağladık. Bunun yanında 15 bin girişimciye de 700 Milyon Liraya yakın işletme kredisi kullandırdık. Benzer şekilde TUBİTAK da teknoloji ve yenilik destekleri kapsamında 2002 yılından bu yana 20 bine yakın projeye 15 Milyar liranın üzerinde destek sağladı."

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'Covid-19'dan Etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın mikro işletmelere 30 bin, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar finansmana hızlı bir şekilde erişebileceğini hatırlatarak, "Başvurular pazartesi gününden itibaren E-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Ben buradan bütün işletmelerimizi ve girişimcilerimizi başvuru yapmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Bakan Varank, 2021 yılını salgınla mücadeleyi kazandıkları ve orta vadede istikrarlı büyüme dönemine girdikleri bir yıl olarak değerlendirdiğini belirterek, Türkiye ekonomisinin salgın sonrası yeni dönemde rekabet gücünü artırmak ve sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamanın temel öncelikleri olduğunu söyledi.

Mustafa Varank, Girişimcilik, E Devlet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Varank: Başvurular Pazartesi gününden itibaren E-Devlet aracılığıyla yapılabilecek' - Son Dakika


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