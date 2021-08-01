Son dakika haberi... Bakan Varank: Devlet- millet el ele verecek, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız (3) - Son Dakika

BAKAN VARANK: DÜNYADAKİ EKONOMİK YARIŞ UZAYDA DEVAM EDECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından, AK Parti Gençlik Kolları Gençlik Buluşması'nda gençler ile bir araya geldi. Bakan Varank, burada gençlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye 'nin son dönemlerde geliştirdiği teknolojiler ve uzay çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Bakan Varank, " Biz insansız hava araçlarında bir ihtiyacın olduğunu bundan 10-15 sene önce görebildik, firmalarımız, genç mühendis arkadaşlarımız, ben bu alanda çalışacağım, yatırım yapacağım, diyerek bu işlere başladı. Geldiğimiz noktada dünyanın en iyisi insansız hava araçlarını ürettik. Yine aynı şekilde dünya yarışında çok fazla ülkenin öne çıkmadığı, herkesin hala öğrenme aşamasında olduğu teknolojilere yatırım yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, ben 'uzay aracı tasarımı yapıyoruz' dediğimde benimle dalga geçmeye kalktılar ama bugün uzay yarışına baktığınızda özel şirketler, uzay yarışının bir parçası. Her gün bir Amerikan şirketi, uzaya erişmek için yarış yapıyor. Biz bu alana yatırım yapıyoruz. 2023'te ay misyonumuz çerçevesinde insansız bir uzay aracımızı ay ile buluşturmak için şimdiden çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünyadaki ekonomik yarış artık uzayda devam edecek. Bugün bir Amerikan firması gökyüzüne uydu fırlatarak, dünyanın bütün ülkelerinde internet sağlamanın hazırlığını yapıyor. Sizin operatörleriniz belki açığa düşecekler, siz Amerika Birleşik Devletleri 'ndeki bir şirketten internet alıp ülkenizde kullanabileceksiniz. Biz bu geleceği gördüğümüz için uzaya yatırım yapıyoruz. Ülkemiz bu yarışta geri kalmasın, biz de aynı alanlarda ilerleyelim, bu ekonomiden pay alalım diye" ifadelerini kullandı.'2022 YILININ SONUNDA TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ SERİ ÜRETİM BANDINDAN İNMİŞ OLACAK'"Türkiye'nin Otomobili'ni tamamen elektrikli, otonom özellikleri olan bir otomobil yapacağız diye ilan ettiğimizde bizimle dalga geçenler oldu" diyen Bakan Varank, "Dediler ki 'elektrikli otomobiller daha çok kerken. Hibritler 30 sene yaşar, ondan sonra elektrikli geçilir diye bizimle dalga geçiyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada bütün global markalar, 100 yıldır araba üreten markalar 'Eyvah biz geç kaldık. Bir an önce elektrikli otomobil yatırımı yapmamız lazım. Bu tren çok hızlı gidiyor' diye konuşuyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin Otomobili projesi doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapılmış bir proje. TOGG Projesi'ni Türkiye'deki otomotiv endüstrisini de dönüştürecek dünyadaki yeni trende uyum sağlayacak bir proje olarak görüyoruz. Adeta bir işaret fişeği olarak tüm endüstri TOGG Projesi ile beraber elektrikliye doğru kayacak. Türkiye'de bu alandaki rekabetçiliğini kaybetmemiş olacak. TOGG Projesinde fabrikanın inşası son sürat devam ediyor. Makinelerin siparişleri verildi. Geçen gün TOGG'un CEO 'su bir resim paylaştı. İlk montajlarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Planladığımız ve ilan ettiğimiz şekilde inşallah 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili seri üretim bandından inmiş olacak" açıklamalarında bulundu.Türkiye'de gençlerin teknolojiye olan ilgisine yönelik gelen bir soruya ise Bakan Varank, "Gençlerin teknolojiye olan ilgisi artarak devam ediyor. Bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Gençler sadece teknoloji alanında çalışmıyorlar, toplumdaki gençler hatta çocuklar bütün işlerinde teknolojiden faydalanıyorlar. Teknoloji hayatımızın bir parçası. Pandemi ile birlikte dijitalleşmenin ne kadar yaygınlaştığını tüm dünyada görebiliyoruz, gençler de teknolojiyi kullanıyorlar, bu alanlarda çalışmak isteyen gençlerimizin sayısı gün geçtikçe artıyor. Bilim alanına yönelen, özellikle AR-GE'ye yönelen gençlerimizin arttığını görebiliyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Bakan Varank, programın ardından kentten ayrıldı.