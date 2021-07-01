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Son dakika haberi! Bakan Varank: "Dijital dönüşüm kazananlarından olmak istiyorsak dijitalleşmeyi insana değer katacak şekilde konumlandırmalıyız" - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Varank: "Dijital dönüşüm kazananlarından olmak istiyorsak dijitalleşmeyi insana değer katacak şekilde konumlandırmalıyız"

01.07.2021 00:58
Son dakika haberi! Bakan Varank:

Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum, teknoloji gelişse de iş yapış şekilleri değişse de odak noktamızda her zaman insan olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum, teknoloji gelişse de iş yapış şekilleri değişse de odak noktamızda her zaman insan olacak. Bu devrimin kazananlarından olmak istiyorsak insanı dijitalleşmeye hazırlamak, dijitalleşmeyi ise insana değer katacak şekilde konumlandırmak durumundayız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık binasında video konferans yöntemiyle Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından düzenlenen "Beceri Farklarının Kapatılması Hızlandırma Programı" tanıtım toplantısına katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Varank, dijital kavramının içinde bulunduğumuz çağın ve yaşanılan dönüşüm sürecinin merkezine oturduğunu ifade ederek, "Bu dönüşüm çağının içine doğmuş ve 'Z kuşağı' olarak tabir edilen gençlerimizin de iş hayatına dahil olma süreçleri yaklaşıyor. Bu durum karşısında işgücümüzü doğru beceri ve yeteneklere, yani geleceğin işlerine, mesleklerine yönlendirmeliyiz. Çevik yaklaşım gibi alanlara, farklı çalışma ve öğrenme modellerine daha fazla yoğunlaşmalıyız" diye konuştu.

Bakan Varank, ulusal koordinasyonu İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yapılacak Hızlandırma Programı ile çalışanların mevcut becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra, yeni beceriler, yeni yetkinlik kazanmalarına ve iş alanı olmayan bireylere yeni iş alanlarında kabiliyetler kazandırıp istihdam edilmelerine yönelik çözümler geliştireceklerini söyledi. Türkiye'de 28 milyondan fazla insanın aktif olarak iş gücüne katıldığını kaydeden Bakan Varank, "Avantajımız, dünya ile karşılaştırıldığında oldukça genç bir nüfusa sahip olmamız. Dolayısıyla işlerin ve becerilerin geleceği ile ilgili fırsatları iyi okursak, iyi değerlendirebilirsek Türkiye'nin yarınları bugününden çok daha aydın olacaktır" ifadelerini kullandı.

"İlle de beşeri sermaye, ille de insan kaynağı"

Bakan Varank, Türkiye'nin geleceğinin üretimde, üretimi sırtlayan gençlerde ve emekçilerde olduğunun bilince olduklarını ifade ederek, "Buradan hareketle 'ille de beşeri sermaye, ille de insan kaynağı' diyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağı potansiyelini yeni dünya düzeninde ihtiyaç duyulan yetkinliklere göre geliştirmeliyiz" dedi.

"Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar" atasözüne atıfta bulunan Varank, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, TEKNOFEST, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen "Sanayi Doktora Programı", model fabrikalar, Türkiye Açık Kaynak Platformu ve Ecole 42 gibi proje ve programlar hakkında bilgi verdi.

"Dijital dönüşüm kazananlarından olmak istiyorsak dijitalleşmeyi insana değer katacak şekilde konumlandırmalıyız"

İçinde bulunulan dönem devrimini dijital dönüşüm ana başlığı altına tartıştıklarını belirten Varank, "Açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum teknoloji gelişse de, iş yapış şekilleri değişse de odak noktamızda her zaman insan olacak. Bu devrimin kazananlarından olmak istiyorsak insanı dijitalleşmeye hazırlamak, dijitalleşmeyi ise insana değer katacak şekilde konumlandırmak durumundayız" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Varank, insana yaraşır iş fırsatlarının oluşturulması gerektiğini, değişen koşullara uyum sağlayabilen rekabetçi bir işgücü piyasası geliştirebilmeleri gerektiğini söyledi. Emekçilerin daha eşit, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünyada kendilerine yer bulmalarını sağlamak zorunda olduklarına dikkati çeken Varank, "Tüm bunları imkan ve tecrübelerimizi paylaşarak, iş ve güç birliği yaparak, yani hep birlikte başarabiliriz" dedi.

Bakan Bilgin ve Bakan Selçuk'un yaptığı açılış konuşmalarının ardından bakanlar ve Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Saadia Zahidi, video konferans olmasına rağmen anı fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

Dünya Ekonomik Forumu, Mustafa Varank, geri dönüşüm, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Bakan Varank: 'Dijital dönüşüm kazananlarından olmak istiyorsak dijitalleşmeyi insana değer katacak şekilde konumlandırmalıyız' - Son Dakika


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