Son dakika haberi: Bakan Varank: Finansal piyasalardaki dalgalanma Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Varank: Finansal piyasalardaki dalgalanma Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmüyor

25.03.2021 10:30
Son dakika haberi: Bakan Varank: Finansal piyasalardaki dalgalanma Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmüyor, System.String[]

Son dakika haberler: SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son günlerde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmediğini ifade etmek istiyorum.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son günlerde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmediğini ifade etmek istiyorum. Güçlü sanayi alt yapımızla üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor" dedi.

Bakan Varank, Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Varank, ülkede pandemi sürecinde sağlıktan eğitime, sanayiden ekonomiye birçok alanda gösterilen başarılı performansa şahit olduklarını söyledi. Küresel ekonominin yüzde 3'ten fazla küçüldüğü bir yılda, uygulanan etkin politikalarla dünya genelinden pozitif ayrışmayı başardıklarını belirten Bakan Varank, "2020 yılında kaydettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme ile, Çin'in ardından G-20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranına ulaşan 2'nci ülke olduk. Bu başarı, ekonomimizin salgın sonrası dönemdeki potansiyeli için önemli mesajlar barındırıyor. Bileşenlerini incelediğimizde büyümede en önemli pay sahiplerinden birinin imalat sanayi olduğunu görüyoruz. 2020 yılı son çeyreğinde G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk. İmalat sanayimizin zor şartlar altında gösterdiği bu başarı elbette bir tesadüf değil" dedi.

'TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GERÇEKLERİYLE ÖRTÜŞMÜYOR'Bakan Varank, atılan bu adımların, yerli ya da yabancı tüm yatırımcıların dikkatini cezbettiğini belirterek, "Tabi son dönemde birileri bazı idari tasarrufları bahane ederek bir kaos ortamı oluşturma, yatırımcıları tedirgin etme gayreti içinde. Ama Türk ekonomisi bu tür tezviratlara karşı güçlüdür. Son günlerde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmediğini ifade etmek istiyorum. Güçlü sanayi alt yapımızla üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor. Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla tam bir koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız. Bakın bugün hamdolsun kamu borç stoku bakımından dünyadaki en güçlü ülkelerden biriyiz. Bunu biz değil IMF söylüyor. Kamu borç stokunun GSYH'ya oranı gelişmiş ülkelerde yüzde 125, gelişmekte olan ülkelerde ise ortalama yüzde 65'ler düzeyinde. Türkiye'de ise bu oran sadece yüzde 42 seviyelerinde 19 yıldır en dikkat ettiğimiz konuların başında kamu mali disiplini var. Hiçbir koşulda bundan taviz vermedik" diye konuştu.'SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ KENDİMİZE HEDEF KOYDUK'Bakan Varank, pandemi yılında dahi bütçe dengesine en az zayiat veren ülkelerden birinin Türkiye olduğunu kaydederek, "Hükümetimizin önümüzdeki dönem ekonomi rotası gayet açık. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacak fiyat istikrarından taviz vermeden sürdürülebilir ve kaliteli büyümeyi kendimize hedef koyduk. Ekonomi Reformu paketimizin takvimini salı günü ilan ettik. Buradaki eylemlerin önemli bir kısmını, yerliliği ve doğrudan yatırımları arttırma hedefiyle teşvik sistemimizin güncellenmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi oluşturuyor. Biliyorsunuz Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksindeki sıralamamızı 2002 yılında 84. sıradan, 2020 yılında 33'üncü sıraya yükselttik. Büyük kısmını bu yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz reform ajandamızla bu sıralamada çok daha iyi bir konuma geleceğimize inancımız tam" ifadesini kullandı.'ÇAĞRIMIZ, 18 MAYIS'A KADAR AÇIK'Bakan Varank, KOSGEB'in yeniden kurguladıkları Ar-Ge programını bu zirve aracılığıyla tüm girişimcilere duyurmak istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yeni programa Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdik. Önceki halinden farklı olarak bir ürün geliştirme destek modülü ekledik. KOBİ'lerimiz çağrı esaslı olarak, belirlenen sektörlerde üst limitleri arttırılmış bu programdan faydalanabilecek. İlk çağrıya bugün itibarıyla çıkıyoruz. Bu çağrıda imalat sanayisinde destekleyeceğimiz öncelikli iki sektörü belirledik. Biri otomotiv diğeri elektronik. Program kapsamında orta büyüklükteki işletmelere 6 milyon, küçük ölçekli işletmelere de 1,5 milyon liraya kadar destek sağlayacağız. Çağrımız, 18 Mayıs'a kadar açık. Bu alanda faaliyet gösteren KOBİ'lerimizi bu destekten faydalanmaya davet ediyorum. Ben, tekraren bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum."


Son dakika haberi: Bakan Varank: Finansal piyasalardaki dalgalanma Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmüyor

Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Bakan Varank: Finansal piyasalardaki dalgalanma Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmüyor - Son Dakika Ekonomi


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