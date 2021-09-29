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Son dakika haberi! Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu: (2)

29.09.2021 12:23
Son dakika haberi! Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu: (2), System.String[]

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlattıklarını belirterek, "Bu özel programda doktora sonrası araştırma yapacak genç bilim insanlarını Aziz hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında 2 yıl...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlattıklarını belirterek, "Bu özel programda doktora sonrası araştırma yapacak genç bilim insanlarını Aziz hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında 2 yıl boyunca doktora sonrası araştırmalarda onlarla çalışacak. Önümüzdeki yıl başında başlayacak programın seçilen araştırmacılar için çok kıymetli bir deneyim olacağına eminim." dedi.

Varank, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2021-2022 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, burs programlarıyla ilgili bilgi verdi.

Nobel Ödüllü bilim insanı Aziz Sancar adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlattıklarını dile getiren Varank, geçen hafta TEKNOFEST'e katılan Aziz Sancar ile ülkedeki akademik ve teknolojik gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Varank, bu programa mutlaka başvurulması gerektiğini vurgulayarak, "Tam bir Türkiye aşığı olan hocamız, bu programla akademimize katkı sunacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu özel programda doktora sonrası araştırma yapacak genç bilim insanlarını Aziz hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında 2 yıl boyunca doktora sonrası araştırmalarda onlarla çalışacak. Önümüzdeki yıl başında başlayacak programın seçilen araştırmacılar için çok kıymetli bir deneyim olacağına eminim." diye konuştu.

TÜBİTAK ile uzun zamandan beri akademiye çok geniş bir spektrumda destekler sağladıklarını belirten Varank, son 19 yılda verdiklerin desteklerin büyüklüğünün güncel rakamlarla 21 milyar liraya ulaştığını dile getirdi.

"Teknopark sayısı 89'a ulaştı"

Bakan Varank, üniversitelerde üretilen bilginin ticarileşmesi ve ekonomiye yön vermesi için buralarda girişimcilik kültürünün gelişmesinin şart olduğunu, bu konuda da çok önemli desteklerinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Gerek oluşturdukları altyapılarla gerekse sağladıkları finansal desteklerle gençlerle ve akademisyenlerin yenilikçi projelerini hayata geçirmelerine her zaman yardımcı olduklarını vurgulayan Varanak, şöyle devam etti:

"İşte teknoparklar, teknoloji girişimciliğini desteklemek üzere kullandığımız temel politika araçlarından biri. Teknoparklarda hayata atılan girişimciler nitelikli bir ekosistemin ve altyapının keyfini çıkardığı gibi birçok vergisel destekten faydalanıyor. 2002 yılında sadece 5 teknopark varken bugün bu sayı 89'a ulaştı. Teknoparkların inşasına ayırdığımız kaynak miktarı 1 milyar liraya ulaşmış durumda. Hemen yanı başınızdaki Bilişim Vadisi, teknoparkların en güzel örneklerinden biri. Mobilite teknolojileri ve yazılım alanında ihtisaslaşmış birçok firma burada yeni ürün ve hizmetlerini geliştiriyor hatta bugün orada '42 Kocaeli Yazılım Okulu'nun da açılışını yapacağız. Gençlerimize bu okuldan azami düzeyde istifade etmesini tavsiye ediyorum. Yeni ekonomik düzende dijital teknolojilerin ve yapay zekanın yeri çok önemli. Bu alanlarda söz sahibi olmanın yolu da güçlü bir yazılımcı ordusuna sahip olmaktan geçiyor."

"Girişim sermayesi fonları girişimcilik ekosistemi için hayati öneme sahip"

Bakan Varank, oluşturdukları altyapıların girişimcilik konusunda büyük bir ihtiyacı giderdiğini ancak bu iş için finansmanın da gerekli olduğunu belirterek, "Erken aşamalarda riskli görülen özellikle teknoloji tabanlı girişimler, geleneksel banka kredilerinden neredeyse hiç faydalanamıyor. Bu noktada girişim sermayesi fonları, girişimcilik ekosistemi için hayati öneme sahip. Dolayısıyla gerek kendi kurduğumuz gerekse destek sağladığımız fonlarla girişimcilerimizin kullanabileceği kaynaklar oluşturuyoruz. Bu fonlara ek olarak, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB üzerinden girişimcilere sağladığımız birçok destek de mevcut. Desteklerimizin detayları için sizleri 'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sayfasını ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu platform aracılığıyla teşvik robotunu kullanabilir ve tüm destekler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz." diye konuştu.

Gençlere seslenen Varank, "Sevgili gençler, siz yeter ki yenilikçi fikirlerinizle gelin. Biz bu sürecin her aşamasında yanınızdayız." dedi.

Eğitimden alan kiralamasına, mentorlükten finansmana kadar her konuda gençlerin işini kolaylaştıracak araçlarının bulunduğunu dile getiren Varank, "Ne zaman isterseniz KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın ve kalkınma ajanslarının kapısını çalmaktan ya da direkt Bakanlığımıza müracaat etmekten çekinmeyin. Hükümet olarak ana gündemimiz, her zaman milletimizin refahını artırmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak oldu. Bu gündem doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. 19 yıldır yürüttüğümüz tüm çalışmaları hep veriye dayanan bilimsel temelli bir anlayışla sürdürdük. Kovid-19 pandemisiyle mücadelede danıştığımız bilim kurulu da bu yaklaşımın en somut ve güncel örneği. Onun için önümüzdeki dönemde de en büyük paydaşımız olan, bilginin merkezi konumundaki üniversitelerimizin gelişimi için yoğun çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"GTÜ araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirmektedir"

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da üniversite hakkında bilgi vererek, birçok sıralamada üst basamaklarda yer aldıklarını söyledi.

Hem iş bulma hem de sektörün mezunlarını işe alma sürecinde ilk 10 içinde yer aldıklarını belirten Aslan, "GTÜ araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirmektedir. Uçak mühendisliği bölümüyle geliştireceğimiz teknolojilerle ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Bilimsel çıktıları sanayiyle buluşturarak katma değer üretiyoruz. Sanayinin kalbinde yer alıyoruz ve bunun için üniversite-sanayi iş birliğini oldukça önemsiyoruz. Üniversite kapımız sanayicilere açıktır ve açık olmaya devam edecektir. Bölgemiz ve ülkemiz adına teknoparkımız parlayan bir yıldız olacaktır. Ülkemiz dünyanın en bereketli topraklarına sahiptir. Bu topraklar akıllı modern tekniklerle dünyanın gözbebeği olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Rektör Aslan, Bakan Varank'a günün anısına hediye takdim etti.

Bakan Varank, daha sonra 2021 yılı akademik ödüllerini almaya hak kazanan öğretim üyelerine plaketlerini verdi.

Varank ve beraberindekiler, ardından GTÜ'nün TEKNOFEST'te derece alan öğrenci ve araçlarının bulunduğu stantları ziyaret etti. Bakan Varank, öğrencilerin geliştirdiği bazı araçları imzaladı.

Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

(Bitti)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bakan Varank, Gebze Teknik Üniversitesi akademik yılı açılışında konuştu: (2) - Son Dakika
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