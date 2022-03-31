BAKAN VARANK: İHRACATIMIZIN YÜZDE 90'INI SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR - Son Dakika
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BAKAN VARANK: İHRACATIMIZIN YÜZDE 90'INI SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR

31.03.2022 14:51

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Bilim Merkezi'nin açılışının ardından Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş paneli üreten CW Enerji'yi ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Bilim Merkezi'nin açılışının ardından Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş paneli üreten CW Enerji'yi ziyaret etti. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan'dan tesis hakkında bilgi alan Bakan Varank, güneş panelleriyle yakından ilgilendi. Sarvan'a panellerin kaç KW elektrik ürettiğinden, depolama birimlerine kadar çeşitli sorular soran Bakan Varank, yeni teknoloji bir panelin üzerine günün tarihini atıp imzaladı. Panelin fabrikanın girişindeki showroomda sergileneceği öğrenildi. İncelemenin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindekiler şirket yöneticileri tarafından üretim hattına alınarak yeni projelerle ilgili bilgi verildi.

BAKAN VARANK: İHRACATIMIZIN YÜZDE 90'INI SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR
BAKAN VARANK: İHRACATIMIZIN YÜZDE 90'INI SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR
BAKAN VARANK: İHRACATIMIZIN YÜZDE 90'INI SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR
BAKAN VARANK: İHRACATIMIZIN YÜZDE 90'INI SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR
BAKAN VARANK: İHRACATIMIZIN YÜZDE 90'INI SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR
BAKAN VARANK: İHRACATIMIZIN YÜZDE 90'INI SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR
BAKAN VARANK: İHRACATIMIZIN YÜZDE 90'INI SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR
BAKAN VARANK: İHRACATIMIZIN YÜZDE 90'INI SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK: İHRACATIMIZIN YÜZDE 90'INI SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN VARANK: İHRACATIMIZIN YÜZDE 90'INI SANAYİ ÜRÜNLERİ OLUŞTURUYOR - Son Dakika
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