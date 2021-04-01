Son dakika haberi! Bakan Varank, imalat sanayisine verilen destek ve teşviklerin karşılık bulduğunu belirtti Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imalat sanayisine verilen destek ve teşviklerin karşılık bulduğuna dikkati çekerek, mart ayında sanayi sicil bilgi sistemine yeni kaydolan işletme sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 1703 olduğunu bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, imalat sanayisine verilen destek ve teşviklerin karşılık bulduğunu belirtti.

Mart ayında sanayi sicil bilgi sistemine yeni kaydolan işletme sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 1703 olduğunu vurgulayan Varank, "Ekonomimizin rotasını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiklere göre, şubatta 51,7 değerinde olan İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 52,6'ya çıktı.

Martta 1703 olan sanayi siciline yeni kaydolan işletme sayısının da 2020'de ve bu yılın ilk çeyreğinde en yüksek aylık rakam olduğu görüldü.