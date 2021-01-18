Son dakika haberi... Bakan Varank, makam aracını kendisi kullandı - Son Dakika

KİLİS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kilis İl Kongresi öncesinde Valiliği ziyaret etti. Bakan Varank, Valiliğe gelişi sırasında makam aracını kendisi kullanandı.

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