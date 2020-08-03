Son dakika haberi! Bakan Varank:  Milli elektronik kelepçe, eylül ayında teslim edilmeye başlanacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Varank:  Milli elektronik kelepçe, eylül ayında teslim edilmeye başlanacak

Son dakika haberi... SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında millileştirilen elektronik kelepçelerin eylül ayından itibaren test amaçlı Adalet Bakanlığı'na teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

Son dakika haberi! Bakan Varank:  Milli elektronik kelepçe, eylül ayında teslim edilmeye başlanacak, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP) kapsamında millileştirilen elektronik kelepçelerin eylül ayından itibaren test amaçlı Adalet Bakanlığı'na teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, SİP ile kamu idarelerinin yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren alımlarının teknoloji odaklı proje yönetimi yaklaşımı ile yapılması ve yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması hedefleniyor. SİP kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin haklarında hükmedilmiş yükümlülüklerinin infazı sürecinde rehabilitasyonun sağlanması, toplumla bütünleştirilmesi, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, toplum güvenliğinin sağlanması ve cezanın yıpratıcı etkisine alternatif oluşturulması amacıyla 'Elektronik İzleme Sistemi Hizmet Alımı' ihalesi yapıldı. İhale sonucunda Elektronik İzleme Sistemi kapsamında elektronik izleme yazılımı ile elektronik kelepçe, ev hapsi ünitesi, mağdur izleme ünitesi, anlık takip sistemi, alkol izleme ünitesi ve söz konusu üniteleri oluşturan modüller, yazılım ve elektronik devre kartları yurt içinde tasarlanmaya, geliştirilmeye ve üretilmeye başlandı. Test aşamalarının tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yabancı ürünler tamamen devreden çıkarak yerini milli ürünlere bırakacak.

'YABANCI ÜRÜNDEN YERLİ ÜRÜNE DOĞRU BİR GEÇİŞ OLACAK'Bakan Varank, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ana yükleniciliğinde Mahrek Teknoloji ile birlikte kelepçeleri üreten ve Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerini sürdüren Ortem firmasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ortem Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman'dan bilgi alan Bakan Varank, üretim tesisinde millileştirilen elektronik kelepçelerin prototiplerini inceledi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunun Bakan Varank, "Denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında Türkiye'de elektronik kelepçe kullanımı var. Bundan önceki süreçlerde elektronik kelepçelerin tamamı, yurt dışından, bir İsrail firmasından ithal ediliyordu. Bu sene sayın Adalet Bakanımızla Sanayi İşbirliği Projesi ile yeni çıkılan ihalede nasıl bir yerlileşme yapabiliriz diye yola çıktık. Bu ihale kapsamında STM- Ortem-Mahrek ortaklığında yerli firmalarımız elektronik kelepçe ihalesini kazandı. Böylece, hem buradaki ürünlerin yerlileştirilmesi, millileştirilmesi hem de daha ucuz bir maliyetle Adalet Bakanlığımızca bunların tedarik edilmesi sağlanmış oldu. Ziyaretimiz sırasında ürünün ilk prototiplerini görme imkanımız oldu. Eylül ayında ilk ürünler teslim edilmeye başlanacak. Ekimden itibaren de yabancı üründen yerli ürüne doğru bir geçiş olacak" dedi.'YURT DIŞINDAN TALEPLER VAR'Bakan Varank, 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile kendi kendine yetebilen, dünyada öncü teknolojiler üretebilen bir ülke haline gelmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın, diğer bakanlıklarla yapacağı iş birlikleri ile Türkiye'de yerlileşme hamlesini hızlandırmak istiyoruz. Elektronik kelepçe ihalesi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Sanayi İşbirliği Projesi mevzuatı, çok uzun süredir yürürlükte olmasına rağmen bu konuda başarılı bir ihale şimdiye kadar yapılmamıştı. İlk örneğini elektronik kelepçe ile başardık. Bu ürünü yerlileştirdik. Artık kimseye muhtaç olmadan bu ürünü kendi ihtiyacımızı görecek şekilde kullanabileceğiz. Yurt dışından bu ürüne dönük talepler var. Burada da ihracat potansiyeli var. Elbette firmalarımız bunu değerlendirecek. Bu ürün, denetimli serbestlik uygulamalarında kullanıldığı gibi özellikle kadına yönelik şiddette, uzaklaştırma cezalarında kullanılıyor. Panik butonu olarak kullanılıyor. Adalet bakanlığımızın yeni tip infaz uygulamalarının yanında özellikle kadına yönelik şiddette teknolojik ürünlerle kadınlarımızın koruma altına alınması da önemli bir konu diye düşünüyoruz."

ANKARA,


Adalet Bakanlığı, Mustafa Varank, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 10:49

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Varank:  Milli elektronik kelepçe, eylül ayında teslim edilmeye başlanacak - Son Dakika
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