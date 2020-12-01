Bakan Varank: 396 KOBİ'miz 158 milyon TL'lik destekten faydalanacak - Son Dakika

Bakan Varank: 396 KOBİ'miz 158 milyon TL'lik destekten faydalanacak

01.12.2020 09:59
Bakan Varank: 396 KOBİ'miz 158 milyon TL'lik destekten faydalanacak, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temalı çağrısının sonuçlarına ilişkin, "Değerlendirme neticesinde 396 KOBİ'mizin 158 milyon TL'lik destekten faydalanması yönünde karar aldık" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temalı çağrısının sonuçlarına ilişkin, "Değerlendirme neticesinde 396 KOBİ'mizin 158 milyon TL'lik destekten faydalanması yönünde karar aldık" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;  Bakan Varank, KOSGEB'in 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temalı çağrısının sonuçlarını açıkladı. İmalat Sanayinde Dijitalleşme temalı ilk çağrıya 2019 yılında çıktıklarını hatırlatan Varank, "Geçen sene çağrımıza bin 742 başvuru almış, toplamda 258 KOBİ'ye 71,5 milyon TL'lik bir desteği onaylamıştık. Pandemiyle birlikte KOBİ'lerin dijitalleşmesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bu nedenle aynı temayla yeni bir çağrıya çıkarak eylül ayına kadar başvuruları kabul ettik" dedi.

62,5 MİLYON TL'Sİ GERİ ÖDEMESİZBakan Varank, sanayide dijitalleşme konusunda KOBİ'lerde farkındalık oluştuğunu ve bu yıl daha nitelikli başvurular geldiğini vurgulayarak, "Toplamda başvuru yapan bin 90 proje, iki ayrı aşamada değerlendirildi. Değerlendirme neticesinde 396 KOBİ'mizin 158 milyon TL'lik destekten faydalanması yönünde karar aldık. Bu destek tutarının 62,5 milyon TL'si geri ödemesiz" diye konuştu.

Dünyayı etkisi altına alan pandeminin, imalat sanayinde dijitalleşmeyi tetikleyici bir etkide bulunduğunu kaydeden Bakan Varank, şunları kaydetti: "KOBİ'lerimiz artık dijital dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu daha iyi kavradı. Hedefimiz, dijital teknolojilerin yerli üretimini ve ticarileşmesini de sağlayarak güçlü bir dijital ekosistem oluşturmak. Bunun için yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin sayısını arttırmak istiyoruz. Ayrıca, KOBİ'lerimizin iş süreçlerine dijitalleşmeyi entegre etmelerini de önemsiyoruz. Sanayide dijitalleşme konusunda önümüzdeki yıllarda da KOBİ'lerimizi desteklemeye devam edeceğiz."


Bakan Varank: 396 KOBİ'miz 158 milyon TL'lik destekten faydalanacak

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Mustafa Varank, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 396 KOBİ'miz 158 milyon TL'lik destekten faydalanacak - Son Dakika Ekonomi


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