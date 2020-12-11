Son dakika haberi: Bakan Varank: "Sadece Ocak-Kasım döneminde OSB'lerde 851 yeni fabrika üretime başladı" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Varank: "Sadece Ocak-Kasım döneminde OSB'lerde 851 yeni fabrika üretime başladı"

11.12.2020 23:56
Son dakika haberi: Bakan Varank:

Son dakika politika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı. 13 bin 546 imalat sanayi tesisi Sanayi Sicil Belgi Sistemi'ne kaydolarak üretime başladı. Bugün itibarıyla, sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor" dedi.

2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Bakan Varank yaptığı konuşmada, 18 senede tek bir fabrika kurulmadığını iddia eden konuşmacıların olduğunu söyleyerek, "El insaf diyorum. Rakamlar gün gibi ortada. Sadece Ocak-Kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı. 13 bin 546 imalat sanayi tesisi Sanayi Sicil Belgi Sistemi'ne kaydolarak üretime başladı. Bugün itibarıyla, sanayi bölgelerinde 4 bin 69 tesisin inşaatı devam ediyor. Burada konuşan muhalefet milletvekillerinin ısrarla görmek istemedikleri görse bile kabullenmek istemedikleri işte gerçek tablo bu" dedi.

"SAYIN Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla 18 yıldır yaptıklarımızı anlatmaya kalksak buna 'terabayt'lar yetmezler, veri merkezleri yetmez" diyen Bakan Varank, "Hemşehrime önerim bir an önce kendini güncellesin, dijitale geçsin. Ben sizlere Nuri Killigil'lerden, Nuri Demirağ'lardan CHP'nin kapattığı fabrikalardan, baltaladığı projelerden de bahsetmeyeceğim. Zaten bahsetmeye kalksam ne kalem yeter, ne kağıt yeter. Ben sizlerin aksine somut konuşacağım. Bakınız yalnızca son 2 senede Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ilk ve tek endüstriyel enzim fabrikasını. Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikasını Türkiye'nin ilk Alüminyum hibrit motor fabrikasını, Türkiye'nin en büyük aydınlatma fabrikasını, dünyanın 3. büyük işletme tesisini bizzat ben açtım. Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal fabrikasını, Türkiye'nin ilk çinko izabe tesisinin temellerini de bizzat ben attım. Bunlara inanmıyor musunuz? Gelin sizi sahaya götürelim, şöyle OSB havası alın, sanayicinin, üreticinin nabzını gelin, birlikte tutalım" dedi.

Bakan Varank, yerli otomobil parçalarının farklı ülkelerde üretildiğine ilişkin eleştirilere yönelik, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tavra şahit olmazsınız. Ama Türkiye'deki muhalefetten her gün bunları dinlersiniz. Çünkü bunlar üretim cahili" diye konuştu.

Bakan Varank'ın konuşmasının bir bölümünde CHP ve HDP milletvekilleri sıralara vurdu. TBMM Başkanvekili Celal Adan milletvekillerine sık sık uyardı. - ANKARA

Son dakika haberi: Bakan Varank: Sadece Ocak-Kasım döneminde OSB'lerde 851 yeni fabrika üretime başladı
Son dakika haberi: Bakan Varank: Sadece Ocak-Kasım döneminde OSB'lerde 851 yeni fabrika üretime başladı
Son dakika haberi: Bakan Varank: Sadece Ocak-Kasım döneminde OSB'lerde 851 yeni fabrika üretime başladı
Son dakika haberi: Bakan Varank: Sadece Ocak-Kasım döneminde OSB'lerde 851 yeni fabrika üretime başladı

Fabrika, Bakan, Kasım, Ocak, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Bakan Varank: 'Sadece Ocak-Kasım döneminde OSB'lerde 851 yeni fabrika üretime başladı' - Son Dakika


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