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Son dakika haberi: Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2)

19.09.2021 16:46
Son dakika haberi: Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2), System.String[]

Bir son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'li bir milletvekilinin Mavi Vatan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Eğer biz siyaseten hep birlikte Mavi Vatan anlayışının, kendi yerli ve milli projelerimizin arkasında durmazsak zaten başarıya ulaşma şansımız yok.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'li bir milletvekilinin Mavi Vatan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Eğer biz siyaseten hep birlikte Mavi Vatan anlayışının, kendi yerli ve milli projelerimizin arkasında durmazsak zaten başarıya ulaşma şansımız yok. Mavi Vatan demek, hak ve menfaatlerimizin olduğu her bölgede varlığımızı sürdürmek demektir ve Mavi Vatan bu ülkeye anasının ak sütü gibi helaldir." dedi.

Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, son 19 yılda sanayi ve teknoloji alanlarında çok önemli mesafeler kat ettiklerini, bugün savunma, havacılık ve uzay alanında güçlü altyapılara, dünya çapında firmalara ve yetkin insan kaynağına sahip bir Türkiye olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinde adeta emekleyen Ar-Ge ve inovasyon yetkinliğinin bugün örnek seviyeye ulaştığını vurgulayan Varank, ülke genelindeki teknoloji geliştirme bölgelerinin (TGB) sayısının 89'u bulduğunu kaydetti.

Bakan Varank, üniversitelere büyük çaplı devlet destekleriyle onlarca tematik araştırma merkezi kazandırdıklarını anlatarak, özel sektör bünyesinde destekledikleri Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri'nin sayısının 1596'ya ulaştığını bildirdi.

TÜBİTAK SAGE gibi araştırma enstitülerinin savunma sanayisi teknolojilerinin geliştirilmesinde itici güç görevi gördüğünü dile getiren Varank, "Geliştirdiği füze ve mühimmat teknolojileriyle ülkemizin muharebe kabiliyetlerinin artmasında önemli rol oynuyor. Yine Bakanlığımız tarafından savunma sanayisi Ar-Ge projelerine sağlanan desteklerle özel sektörümüz kritik teknolojiler geliştiriyorlar. Son 19 yılda bu projelere sağladığımız destek miktarı 5,6 milyar liraya ulaştı." dedi.

"Kalecik Hava Araçları Test Merkezi'ni kuruyoruz"

Sanayi altyapısının gelişimine de çok önemli katkılar sunduklarını belirten Varank, "En son projemizin sözleşmesini İDEF Fuarı'nda imzaladık. Ankara Kalkınma Ajansı'mızın desteğiyle Kalecik Hava Araçları Test Merkezi'ni kuruyoruz. Toplam bütçesi 10 milyon lira olan bu projeyle İHA ve dronlarımızın yetkinliklerini daha ileri seviyeye taşıyacak test hizmetleri verilecek." ifadelerini kullandı.

İş birliğini ve kümelenmeyi temin etmek amacıyla savunma sanayisine özel ihtisas OSB'ler kurduklarına işaret eden Varank, şöyle devam etti:

"Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB, bunların başında geliyor. Bu bölgeler tamamlanıp tam kapasite faaliyete geçtiğinde savunma ve havacılık sektörünün kalbi olacaklar. Yine Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi de bu konudaki önemli projelerimizden. Burada da savunma, uzay ve havacılık projeleri başta olmak üzere birçok konuda ileri teknolojili çalışmalar yürütülecek. Bu projelerle savunma sanayi atılımlarımız ülkemizin tüm sathına yayılacak."

"Mavi Vatan, bu ülkeye anasının ak sütü gibi helaldir"

Türkiye'nin kaderinin bu coğrafyanın kaderiyle beraber olduğunu belirten Bakan Varank, "Büyük ve güçlü Türkiye, tüm bölge ülkeleri için aydınlık geleceğin teminatıdır. İşte bu bilinç ve kararlılıkla özellikle savunma, uzay ve havacılıkta kendimize zorlayıcı hedefler belirledik." dedi.

Varank, bu hedeflere ulaşmanın yolunun bir, beraber ve tek yürek olmaktan geçtiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kimseyi ötelemeden, tüm tarafları işin içine dahil ederek güç birliği içerisinde takım oyunu oynamamız gerekiyor. Tabii bunu yaparken siyasi iklimin de farkında olmamız gerekiyor. Dün gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili var. Eski büyükelçi, bir monşer diyebiliriz. Diyor ki 'Mavi Vatan yayılmacılık demektir.' Eğer biz siyaseten hep birlikte Mavi Vatan anlayışının, kendi yerli ve milli projelerimizin arkasında durmazsak zaten başarıya ulaşma şansımız yok. Mavi Vatan demek, hak ve menfaatlerimizin olduğu her bölgede varlığımızı sürdürmek demektir ve Mavi Vatan bu ülkeye anasının ak sütü gibi helaldir. Eğer bir emekli büyükelçi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın başdanışmanı, 'Mavi Vatan yayılmacılıktır.' diyorsa biz aslında boşa çalışıyoruz demektir. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na seslenmek istiyorum: ya bu kişiyi kulağından tuttuğunuz gibi partinizin dışına taşırsınız ya da siyaset yapmak istiyorsanız, madem Yunanistan'ın tezlerini savunuyorsunuz, gidin Yunanistan'da siyaset yapın diyorum."

Vizyon projeleri gerçekleştirmede en büyük sermayelerinin genç ve dinamik insan kaynağı olduğunu dile getiren Varank, bunun için gençlerin niteliğini artıracak, onlara teknolojiyi sevdirecek birçok özel politikayı uyguladıklarını kaydetti.

"TEKNOFEST'e tüm çocuklarımızı aileleriyle bekliyoruz"

TEKNOFEST, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Ekol 42 Okulları gibi yeni nesil yaklaşımların bu potansiyeli kinetiğe dönüştürdüğünü anlatan Varank, "İşte her sene gençlerimizin heyecanla beklediği TEKNOFEST bu sene de geldi çattı. 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST'e tüm çocuklarımızı, tüm gençlerimizi aileleriyle bekliyoruz." dedi.

Varank, "Bugünün gençleri 2053 ve 2071 hedeflerinin mimarları olacak. Türkiye, savunma, havacılık ve uzay alanında kaydettiği başarıların oluşturduğu çarpan etkisiyle adından daha sık söz ettiren bir sanayi ve teknoloji ülkesi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

SAHA İstanbul yönetimini ve paydaşlarını özverili çalışmalarından ötürü tebrik eden Varank, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

(Bitti)

Son dakika haberi: Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi: Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi: Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi: Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi: Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Mavi Vatan, İstanbul, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2) - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Varank, SAHA İstanbul 4. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu: (2) - Son Dakika
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