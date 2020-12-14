Son dakika haberi: Bakan Varank: "Sanayi üretiminde ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerini de aşarak yıllık yüzde 10,2 arttığını belirterek, "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşerek, yıllık yüzde 10,2 arttığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının ikinci dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz. Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak. Bu hedeflere ulaşmak için Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetiminde güçlü koordinasyon ile öngörülebilirliği daha da iyileştirerek, finansal istikrarı güçlendireceğiz."

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, Türkiye ekimde sanayi üretiminde elde ettiği yıllık yüzde 10,2'lik artış performansıyla Tayvan, Çin, Belçika ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu sanayi üretimi artan birçok ülkeyi geride bırakarak ilk sırada yer aldı. ABD, Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya'nın da aralarında olduğu gelişmiş ülkelerin sanayi üretiminde ise söz konusu ayda gerileme dikkati çekti.