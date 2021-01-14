Son dakika haberi | Bakan Varank "sanayide elektrik tüketimi düştü" iddialarına rakamlarla cevap verdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Varank "sanayide elektrik tüketimi düştü" iddialarına rakamlarla cevap verdi Açıklaması

14.01.2021 13:09
Son dakika haberi | Bakan Varank

Son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir televizyon kanalında sarf edilen "Sanayide üretim arttıysa elektrik tüketimi neden düştü?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir televizyon kanalında sarf edilen "Sanayide üretim arttıysa elektrik tüketimi neden düştü?" eleştirilerine rakamlarla yanıt verdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde. Pandemiye rağmen Türkiye'nin sanayi üretimi artıyor. Tüm veriler de bu artışı doğrular nitelikte. Bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin." ifadelerini kullandı.

Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) elektrik tüketiminin Kovid-19 salgını öncesinin de üzerinde olduğuna dikkati çeken Varank, "Sanayide çalışan sayısı hazirandan itibaren ciddi yükselişte. Sanayideki istihdamda yüksek teknolojinin payı artıyor. Türkiye üreterek büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiklere göre, OSB'lerde elektrik tüketiminde, geçen yıl Kovid-19 salgınının etkisiyle nisan ve mayıs aylarında düşüş gözlenirken, ağustosta yüzde 14, eylülde yüzde 7,8, ekimde yüzde 9, kasımda yüzde 8,4 ve aralıkta yüzde 9,8 yıllık bazda artış kaydedildi.

Sanayi sektörünün toplam istihdamı da Ekim 2020 sonu itibarıyla 5,6 milyona yaklaştı. Yüksek teknoloji düzeyinde sanayi istihdamı, geçen yıl mayıstan itibaren sürekli arttı.

Sanayi üretim endeksi geçen yıl boyunca, EPDK'nin sanayideki elektrik tüketimi verilerine paralel bir seyir izledi.

Mustafa Varank, Twitter, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Bakan Varank 'sanayide elektrik tüketimi düştü' iddialarına rakamlarla cevap verdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Aşı üreticisi ABD'li Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek Son Dakika! Beşiktaş-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Korona aşısı yaptıran başhekimin sözleri güldürdü: Hiç acımadı ki Ünlü oyuncular, RTGD 2019 Yılı Medya Oscarları Töreni'nde ödüllerin sahibi oldu Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok ilde teyakkuza geçildi Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı
Gaziantep ve Sivas'ın istediği Pato'dan transfer sözleri: Yakında futbola geri döneceğim Gaziantep ve Sivas'ın istediği Pato'dan transfer sözleri: Yakında futbola geri döneceğim         
13:46
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması         
13:17
Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan çete üyeleri yakalandı Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan çete üyeleri yakalandı         
13:01
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada         
12:15
Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor         
12:00
Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak Muslera takıma dönünce Arda Turan ikinci kaptan olacak         
11:29
Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor         
11:11
Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti         
10:18
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı         
10:08
İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak İngiliz gazetesinden bomba iddia: Trump, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce İskoçya'ya kaçacak         
09:53
Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira         
09:33
Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar Evi pavyona çevirdiler, konsomatris kadınlarla alem yaparken basıldılar         
09:16
Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı Nüfusun yüzde 25'ine aşılama yapan İsrail'de vaka sayılarının patlaması gündem yarattı         
07:56
Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi Rihanna, kendi iç çamaşır markasının tanıtımını yaptığı videoyla izleyenleri büyüledi         
00:11
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 13:57:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Bakan Varank "sanayide elektrik tüketimi düştü" iddialarına rakamlarla cevap verdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei