Son dakika gündem: Bakan Varank'tan Filyos Endüstri Bölgesi'nin kamuoyundan gizlendiği iddialarına yalanlama - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Varank'tan Filyos Endüstri Bölgesi'nin kamuoyundan gizlendiği iddialarına yalanlama

03.12.2020 15:27
Son dakika gündem: Bakan Varank'tan Filyos Endüstri Bölgesi'nin kamuoyundan gizlendiği iddialarına yalanlama, System.String[]

Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Filyos Endüstri Bölgesi projesinin kamuoyundan gizlendiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Filyos Endüstri Bölgesi'ne 2 milyar liralık kamu yatırımı yapılacağı iddiası da tamamen asılsızdır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Filyos Endüstri Bölgesi projesinin kamuoyundan gizlendiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Filyos Endüstri Bölgesi'ne 2 milyar liralık kamu yatırımı yapılacağı iddiası da tamamen asılsızdır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı medya organlarında yer alan Filyos Endüstri Bölgesi projesinin kamuoyundan gizlendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Varank, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Yatırım düşmanı ve iftiracı zihniyet ile onun sözcüsü olan bir kısım medya organının mutat hale gelmiş iftiralarına, kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmek adına cevap verme gereği hasıl olmuştur. Yalanı meslek edinmiş kara propaganda merkezleri, yayınlarında Filyos Endüstri Bölgesi projesinin kamuoyundan gizlendiği, bölge yönetiminin başka talipliler olduğu halde 6 günlük bir şirkete verildiği, proje kapsamında 2 milyar liralık kamu yatırımının yapılacağı ve bunun ihalesiz olacağı gibi hiçbir şekilde gerçek olmayan iddialara yer vermiştir. Bu kötü niyetli zavallıların kamuoyunu yanıltarak gündemi meşgul etme çabalarına geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİ'NE 2 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI YAPILACAĞI İDDİASI DA TAMAMEN ASILSIZDIR"

Endüstri bölgelerinin dış ticaret açığını azaltmaya yönelik sanayi ürünlerinin üretileceği, büyük yatırımcıların alan ihtiyacını karşılayabilecek yenilikçi bir sanayi bölgesi modeli olduğunu vurgulayan Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Yıllardır atıl şekilde bekleyen Filyos'a yatırım kazandırmak üzere bölge, kamuoyunun bilgisine açık bir şekilde 01/05/2015 tarihli ve 2015/7691 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile endüstri bölgesi ilan edilmiş, bu karar 29373 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlan edilen endüstri bölgesinin yatırıma hazır hale gelebilmesi için altyapı yatırımlarının tamamlanması gerekmektedir. Tüm bu altyapı yatırımları ve bölgenin işletmesi ile ilgili faaliyetler yönetici şirket tarafından gerçekleştirilir. Filyos Endüstri Bölgesi için de geçerli olan bu 'yönetici şirket' modeli; Çin, Güney Kore, Malezya'daki başarılı örneklerine benzer şekilde özel sektörün yönetici pozisyonda olduğu profesyonel bir yapıya sahiptir. Yönetici şirket belirleme işlemi, Endüstri Bölgeleri Kanunu'nun 4/D maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde objektif bir şekilde yapılmıştır. İddia edilenin aksine bölgenin endüstri bölgesi ilan edildiği 2015 yılından itibaren mevcut yönetici şirket haricinde hiçbir firma, Filyos Endüstri Bölgesi'nin yönetimine talip olmamıştır. Bölgenin tanıtımı için yapılan çalışmalara rağmen Filyos, yatırımcıların ilgisini çekmemiştir. Haber metninde yer alan, Filyos Endüstri Bölgesi'ne 2 milyar liralık kamu yatırımı yapılacağı iddiası da tamamen asılsızdır. Endüstri bölgelerinin yatırıma hazır hale gelmesi için gereken proje, etüt, inşaat vb. tüm harcamalar herhangi bir kamu kaynağı kullanılmaksızın yönetici şirketler tarafından yapılır. Nitekim, Filyos Endüstri Bölgesi'nde de yönetici şirket kendi kaynaklarını kullanarak altyapı çalışmalarına başlamıştır. Bununla birlikte henüz hiçbir yatırımcıya yer tahsisi yapılmamıştır. Altyapı yatırımları tamamlandıktan sonra bölgede yer alacak yatırımcılara ilişkin nihai karar verme yetkisi Bakanlığımıza aittir."

"TÜRKİYE'NİN CARİ AÇIĞINI DÜŞÜRECEK YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇMAK YERİNE, BUNLARI BOĞMAYA KALKANLARA KARŞI HİÇBİR YATIRIMCIMIZI YEDİRMEYİZ"

Bölgeye ihalesiz şekilde 2 milyar liralık kamu yatırımı yapılacağı, bölgenin usulsüz şekilde bir şirkete tahsis edildiği ve projenin kamuoyundan gizlendiği iddialarının tamamen yalan olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Herhangi bir kamu yatırımının olmadığı, tüm maliyeti yönetici şirketin üstlendiği bir yatırım modelini ihalesiz bir tahsis gibi göstermek en basit ifadeyle alçaklıktır. Yıllardır atıl durumdaki Filyos Endüstri Bölgesi'ni yatırımlarla buluşturmak için verdiğimiz mücadeleye tüm sanayicilerimiz şahittir. Milletimiz çok iyi bilsin ki, Türkiye'nin cari açığını düşürecek yatırımların önünü açmak yerine, bunları boğmaya kalkanlara karşı hiçbir yatırımcımızı yedirmeyiz. Yatırım düşmanı bu zihniyetle her alanda mücadele edecek, katma değer ve istihdam üretecek, ülkemizi hak ettiği seviyelere çıkaracağız" dedi.

(Utku Şimşek/İHA)

Son dakika gündem: Bakan Varank'tan Filyos Endüstri Bölgesi'nin kamuoyundan gizlendiği iddialarına yalanlama

Mustafa Varank, Filyos, Bakan, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika gündem: Bakan Varank'tan Filyos Endüstri Bölgesi'nin kamuoyundan gizlendiği iddialarına yalanlama - Son Dakika Ekonomi


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