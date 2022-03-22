Son dakika haberi... Bakan Varank'tan Ukrayna'da barış çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Bakan Varank'tan Ukrayna'da barış çağrısı

22.03.2022 12:42
Son dakika haberi... Bakan Varank'tan Ukrayna'da barış çağrısı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarafların dışında Rusya-Ukrayna savaşından en fazla etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu dile getirerek, "Bir an önce kalıcı barışın sağlanması için en fazla adım atan ülke de yine Türkiye olmuştur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarafların dışında Rusya-Ukrayna savaşından en fazla etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu dile getirerek, "Bir an önce kalıcı barışın sağlanması için en fazla adım atan ülke de yine Türkiye olmuştur. Birinci önceliğimiz Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesi ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesidir. Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi, bu amaca yönelik tüm barışçıl girişimlerin öncüsü ve savunucusu olmaya devam edecektir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve bakanlık heyeti, Sırbistan Yenilik ve Teknoloji Bakanı Nenad Popoviç ve heyetini, bakanlık binasında ağırladı. Bakan Varank, heyetler arası görüşmenin öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, davetlerine icabet ederek gelen Sırbistan heyetini, Türkiye'de ve bakanlıkta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"SAVAŞIN BİR AN ÖNCE SON BULMASI İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ YÜRÜTÜYORUZ"

Salgınla ekonomik kırılmalarla emtia ve enerji fiyatlarındaki aşırı yükselişlerle ve savaşlarla mücadele etmenin yolunun uluslararası iş birliğini ve diyaloğu artırmaktan geçtiğine dikkati çeken Bakan Varank, "Türkiye, tarihi boyunca olduğu gibi bugün de bölgesindeki ve dünyadaki krizlerde aktif bir rol üstleniyor, barış ve diplomasinin elçiliğini yapıyor. Bunun en yakın örneğini Rusya-Ukrayna Savaşında gördük. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı ilk günden itibaren en üst düzeyde temaslar gerçekleştiriyoruz, savaşın bir an önce son bulması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyoruz" dedi.

"TÜRKİYE TÜM BARIŞÇIL GİRİŞİMLERİN ÖNCÜSÜ VE SAVUNUCUSU"

Bakan Varank, tarafların dışında Rusya-Ukrayna savaşından en fazla etkilenin ülkenin Türkiye olduğunu dile getirerek, "Dolayısıyla bir an önce kalıcı barışın sağlanması için en fazla adım atan ülke de yine Türkiye olmuştur" dedi. Birinci önceliklerinin Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesi ve bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi olduğunu belirten Varank, "Türkiye, şimdiye kadar olduğu gibi, bu amaca yönelik tüm barışçıl girişimlerin öncüsü ve savunucusu olmaya devam edecektir" diye konuştu.

"SIRBİSTAN'IN STRATEJİK KONUMU, TÜRK İŞLETMELERİNE CİDDİ LOJİSTİK AVANTAJ SAĞLIYOR"

Bakan Varank, heyetler arası görüşmede, mevcut iş birliklerini değerlendireceklerini ve özellikle araştırma ve geliştirme alanlarındaki potansiyel iş birliği fırsatlarını görüşeceklerinin bilgisini vererek şöyle devam etti:

"Sırbistan'da 800'den fazla Türk firması 200 milyon dolardan fazla yatırım gerçekleştirdi. Sırbistan'ın Avrupa'ya açılan bir kapı olarak stratejik konumu, Türk işletmelerine ciddi lojistik avantaj sağlıyor. Yatırım yapan Türk şirketlerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Türk müteahhitlik firmaları da ulaşımdan inşaata, sağlıktan altyapıya farklı sektörlerde hayata geçirdikleri projelerle Sırbistan'ın kalkınmasına katkı sağlıyor. Bu yatırımları kazan-kazan anlayışına göre nasıl daha ileri noktalara taşıyabiliriz, bugün değerli meslektaşımla bu hususları da görüşeceğiz."

"SIRBİSTAN BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ İSTİYOR"

Bakan Popoviç, ise iki ülke arasında ekonomik iş birliğini derinleştirmeye devam ettikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye bizim çok önemli ekonomik ortağımız. İleride çok Türk şirketin bizlerle çalışacağına eminim. Sırbistan barış ve iş birliği istiyor. Türkiye ile iş birliğimiz çok önemli, devam edeceğimize eminim. Benim açımdan bizim iş birliğimizde çok fazla fırsatlarımız oldu diyebilirim. Türkiye'nin mükemmel mühendislere ve yeniliklere sahip olduğunu gördük ve bu Sırbistan'ın nasıl yapacağına örnektir" diye konuştu.

Heyetler arası görüşme, açıklamaların ardından basına kapalı şekilde devam etti.

(Mustafa Cenik - Yunus Özkan/ İHA)

Son dakika haberi... Bakan Varank'tan Ukrayna'da barış çağrısı
Son dakika haberi... Bakan Varank'tan Ukrayna'da barış çağrısı
Son dakika haberi... Bakan Varank'tan Ukrayna'da barış çağrısı
Son dakika haberi... Bakan Varank'tan Ukrayna'da barış çağrısı

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Varank'tan Ukrayna'da barış çağrısı - Son Dakika


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