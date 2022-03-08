Son dakika haberi: Bakan Varank: Türkiye'yi üreterek büyüteceğiz - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bakan Varank: Türkiye'yi üreterek büyüteceğiz

08.03.2022 16:54

Son dakika haberleri: SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hazır giyim sektöründe moda tasarım, üretim ve planlama çalışmalarında dijital dönüşüme geçiş kapsamında sektöre deneyim, gelişim ve katma değer sunacak İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Dijital Dönüşüm Merkezi'ni...

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hazır giyim sektöründe moda tasarım, üretim ve planlama çalışmalarında dijital dönüşüme geçiş kapsamında sektöre deneyim, gelişim ve katma değer sunacak İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Dijital Dönüşüm Merkezi'ni ziyaret etti. Önemli bir merkezi İstanbul'a kazandırdıklarını belirten Bakan Varank, " Türkiye'yi üreterek büyüteceğiz ve inşallah önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı başaracağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Varank, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü, 'Rekabetçi Sektörler Programı' ile desteklenen İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Bakan Varank'a, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe eşlik etti. Bakan Varank, projenin bu ay itibarıyla başlayacağını ve firmaların bu merkezden faydalanma imkanına kavuşacağını belirterek, "Bildiğiniz gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz endüstrilerin hem yalın üretime geçişiyle hem de dijital dönüşümüyle ilgili destekler veriyoruz. Model fabrika projelerimiz şu anda devam ediyor. İşte burası da model fabrikaların bir örneği olacak şekilde işletmelerimizi dijital dönüşüme taşıyacak, onlara danışmanlık hizmeti verecek, eğitim verecek bir merkez. Buranın imkanlarını kullanarak ürünlerini dijitalleştirebilecekler, e-ticaret platformlarına, e-ihracat platformlarına taşıyabilecekler" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ ÜRETEREK BÜYÜTECEĞİZ'

Dijital Dönüşüm Merkezi'ndeki son teknoloji ürünlerden kendilerinin de etkilendiğini dile getiren Varank, "Bildiğiniz gibi tekstil, konfeksiyon hazır giyim sektörleri ülkemizin en önemli sektörleri arasında. Geçen sene 31 milyar dolara yakın ihracat yaptığımız ve dış ticaret fazlası verdiğimiz, milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayan ve her geçen gün de dünyada etkimizi daha fazla gösterdiğimiz sektörler. Bu manada hem TİM başkanımıza hem birlik başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Biz bu şekilde özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla; sektörleri değiştirecek, dönüştürecek, onlara rekabet avantajı sağlayacak projeleri uygulamayı çok önemsiyoruz. İşte buradaki projeyi de Avrupa Birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İHKİB ve TİM'le beraber gerçekleştirdik. Böyle projelerle sektöre dönüştüreceğiz. Türkiye'yi üreterek büyüteceğiz ve inşallah önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük on ekonomisi arasına sokmayı başaracağız" diye konuştu.

'BURADA FİRMALARIMIZA MALİYET AVANTAJI SAĞLANIYOR'

Dijital Dönüşüm Merkezi'nin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri dijital dönüşüme hazırlayan bir merkez olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, "Firmalar buraya gelerek iplikten son ürüne, satışa kadar ürünlerini tasarlayabiliyorlar, planlayabiliyorlar, süreçlerini nasıl dijitalleştirerek daha verimli hale getirebilirler, bunu öğreniyorlar. Dolayısıyla burada firmalarımıza büyük bir maliyet avantajı sağlanmış oluyor. Örnek ürünü ortaya koymadan, sadece dijitalde ürün geliştirerek firmalarımız, bu ürünleri pazarlamayı başarabilecekler. İşte onun bütün yöntemlerini ve süreçlerini bu merkezde firmalarımız kolayca öğrenecek ve uygulayacaktır" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Bakan Varank: Türkiye'yi üreterek büyüteceğiz
Son dakika haberi: Bakan Varank: Türkiye'yi üreterek büyüteceğiz
Son dakika haberi: Bakan Varank: Türkiye'yi üreterek büyüteceğiz

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Mustafa Varank, geri dönüşüm, Hazır Giyim, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Varank: Türkiye'yi üreterek büyüteceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Bakan Varank: Türkiye'yi üreterek büyüteceğiz - Son Dakika
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