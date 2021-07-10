ASELSAN Sivas 5. Yıl Etkinlikleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
İş Başı Eğitim İmza Töreni
ASELSAN Sivas Genel Müdürü Murat Şahin ve İŞKUR Sivas Müdürü Hikmet Canbolat arasında imzalanan iş birliği protokolü
ASELSAN Sivas ve ESTAŞ arasında iş birliği protokolünün imzalanması
Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ASELSAN Sivas 5. Yıl Etkinliklerine katıldı.
(3)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Varank: 'Gençlerimizin emeklerini, hayallerini asla yedirmeyiz' - Son Dakika