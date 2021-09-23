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Bakan Varank, WEF Sürdürülebilir Kalkınma Etki Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika

Bakan Varank, WEF Sürdürülebilir Kalkınma Etki Zirvesi'nde konuştu

23.09.2021 13:07

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ülkelere yüklediği zorunlulukları fırsata dönüştürmek için Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı hazırladıklarını belirterek, "Eylem planıyla sektörlerimiz, hem Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik entegrasyonu koruyacak hem de daha...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ülkelere yüklediği zorunlulukları fırsata dönüştürmek için Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı hazırladıklarını belirterek, "Eylem planıyla sektörlerimiz, hem Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik entegrasyonu koruyacak hem de daha düşük karbon içerikli ürünleri piyasaya sunarak küresel değer zincirlerindeki konumunu daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirecektir." dedi.

Varank, 20-23 Eylül'de Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından çevrim içi düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Etki Zirvesi'ne katıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ev sahipliğinde çeşitli sektörlerden, disiplinlerden ve coğrafyalardan uzmanları, araştırmacıları ve politika yapıcıları bir araya getiren zirvenin ilk gününde, küresel iş birliğini ilerletmek için ihtiyaç duyulan yeni araçlar, politikalar ve teknolojilerden yararlanarak ekonomilerin nasıl canlandırılacağı ele alındı.

İkinci gün ise yenilikçi politikaları ve girişimleri ölçeklendiren, sağlık sistemleri, beceriler, eğitim ve toplum genelinde eşitlik ve adaleti yerleştiren kapsayıcı bir iyileşmeyi sağlamak için yapılması gerekenlerin tartışıldığı oturumlar düzenlendi.

Üçüncü günde, ülkelerin ve sanayilerinin sıfır emisyona yönelik mevcut durumlarını değerlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma konusunda finansal olanakları geliştirmek için iklim konusunda ortak eylemler paylaşıldı.

Etkinliğin son gününde ise çok ortaklı, kapsayıcı, eşitlikçi, sürdürülebilir ve sağlıklı gıda sistemlerine yönelik eylemleri harekete geçiren gelecekteki gıda sistemi tartışılıyor.

"Dijital dönüşüm yolculuğunda nerede olduklarını görebilecekler"

Zirve kapsamında düzenlenen "Making Better: The Future of Manufacturing by 2030" başlıklı oturumda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, geçen yıl WEF tarafından yürütülen "4. Sanayi Devrimi Merkezleri Ağı"na katıldıklarını anımsattı.

Varank, 130'dan fazla 4. Sanayi Devrimi teknoloji kullanım senaryosuyla gerçek bir üretim ortamı sunan MEXT'in; Dijital Fabrika, Olgunluk Değerlendirme Merkezi, Ekosistem ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi olmak üzere dörtlü bir oluşumdan meydana geldiğini belirtti.

4. Sanayi Devrimi için global ölçekte en etkili dijital olgunluk değerlendirme programlarından biri olan SIRI'yi (Smart Industry Readiness Index) MEXT aracılığıyla Türkiye'de işletmelerin kullanıma açtıklarını bildiren Varank, "Küresel iş ortağımız WEF tarafından önerilen SIRI ile ölçek ya da sektör fark etmeksizin tüm şirketler; dijital dönüşüm yolculuğunda nerede olduklarını görebilecek, bu yolculuğu en hızlı ve etkili şekilde tamamlamak için uygulanabilir bir yol haritasına sahip olacaklar." diye konuştu.

Varank, imalat sanayisinin; küresel istihdamın yaklaşık yüzde 22'sini oluşturduğunu ancak işverenlerin sahip oldukları iş gücünün yeteneklerini nasıl geliştirmeleri konusunda hala net bir stratejileri olmadığını ifade ederek, bu nedenle iş gücünün becerilerinin artırılması ve yeniden vasıflandırılması için WEF'in "Beceri Açığının Kapatılması Hızlandırma Programı"na katılım sağladıklarını hatırlattı.

"Sosyal ve çevresel standartlara uyan tedarikçilerle çalışılmaya başlandı"

Mustafa Varank, sürdürülebilirlik konusunun önemine işaret ederek, "Tedarikçi tabanını ve iş ortamını Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getiremeyen ülkeler, oyunun dışında kalma riskiyle karşı karşıya. Artan sayıda çok uluslu şirket, halihazırda yalnızca sosyal ve çevresel standartlarına uyan tedarikçilerle çalışmaya başladı." ifadelerini kullandı.

İş ortamının ve düzenleyici yapının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumluluğunu artırmak için çalışmalar yürüttüklerini aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı, özellikle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile küresel değer zincirleri üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olacaktır. Anlaşmanın olası olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve ülkelere yüklediği zorunlulukları fırsata dönüştürmek için Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı hazırladık. Bu eylem planıyla sektörümüz, hem AB ile ekonomik entegrasyonu koruyacak hem de daha düşük karbon içerikli ürünleri piyasaya sunarak küresel değer zincirlerindeki konumunu daha güçlü daha sürdürülebilir hale getirecektir."

Bu kapsamda, yakın zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Yatırımcı Haritası"nı hazırladıklarını belirten Varank, "Yatırımların büyüklüğü kadar kapsayıcılığı ve sürdürülebilirliği de önemli. Haritamız, sürdürülebilir odaklı yatırımları hızlandırmayı ve Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda ilerlemesini sağlayacaktır." dedi.

Zirveye Türkiye'den Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Bakan Varank, WEF Sürdürülebilir Kalkınma Etki Zirvesi'nde konuştu
Bakan Varank, WEF Sürdürülebilir Kalkınma Etki Zirvesi'nde konuştu
Bakan Varank, WEF Sürdürülebilir Kalkınma Etki Zirvesi'nde konuştu
Bakan Varank, WEF Sürdürülebilir Kalkınma Etki Zirvesi'nde konuştu

Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Avrupa Birliği, Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank, WEF Sürdürülebilir Kalkınma Etki Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Varank, WEF Sürdürülebilir Kalkınma Etki Zirvesi'nde konuştu - Son Dakika
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