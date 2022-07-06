Son dakika haberi! Bakan Yanık, 15 Temmuz Şehitleri Adına Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bakan Yanık, 15 Temmuz Şehitleri Adına Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı

06.07.2022 12:48

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'ın tören alanına gelişi Bakan Yanık'ın Şehit yakınlarıyla görüşmesi Şehitler anısına Kuran ı Kerim tilavetinden görüntüler Bakan Yanık'ın ekilen fidanları sulaması Bakan Yanık'ın açıklamaları Bakan Yanık'ın şehit yakınlarıyla toplu fotoğraf...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'ın tören alanına gelişi

Bakan Yanık'ın Şehit yakınlarıyla görüşmesi

Şehitler anısına Kuran ı Kerim tilavetinden görüntüler

Bakan Yanık'ın ekilen fidanları sulaması

Bakan Yanık'ın açıklamaları

Bakan Yanık'ın şehit yakınlarıyla toplu fotoğraf çekimi

Şehit yakınlarının fidanları sulaması

Şehit ve gaziler adına ekilen fidanlardan detaylar

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, 15 Temmuz Şehitleri Adına Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı

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Kaynak: AA

Kuran-ı Kerim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Yanık, 15 Temmuz Şehitleri Adına Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bakan Yanık, 15 Temmuz Şehitleri Adına Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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