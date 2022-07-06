Son dakika haberi! Bakan Yanık, 15 Temmuz Şehitleri Adına Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'ın tören alanına gelişi
Bakan Yanık'ın Şehit yakınlarıyla görüşmesi
Şehitler anısına Kuran ı Kerim tilavetinden görüntüler
Bakan Yanık'ın ekilen fidanları sulaması
Bakan Yanık'ın açıklamaları
Bakan Yanık'ın şehit yakınlarıyla toplu fotoğraf çekimi
Şehit yakınlarının fidanları sulaması
Şehit ve gaziler adına ekilen fidanlardan detaylar
ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, 15 Temmuz Şehitleri Adına Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı
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