Üye Girişi
"Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır" - Son Dakika

"Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır"

13.08.2021 17:27

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel felaketi dolayısıyla 3.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel felaketi dolayısıyla 3. seviye afet ilan edildiğini hatırlatarak, "Afetin meydana geldiği ilk saatlerde, Bakanlığımızın ana görevlerinden olan sosyal yardımlarımız kapsamında Bartın'a 2 milyon TL, Sinop'a 3 milyon TL ve Kastamonu'ya 5 milyon TL olmak üzere 3 ilimize toplam 10 milyon TL tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, resmi sosyal medya hesabından, bakanlık olarak Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketi dolayısıyla bir tweet dizisi paylaştı. Bakan Yanık paylaşımında, başta Kastamonu olmak üzere Batı Karadeniz'i etkileyen sel felaketinin ulusal derece olan 3. seviye afet ilan edildiğini hatırlatarak, söz konusu afette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ise baş sağlığı diledi.

"3 İLİMİZE TOPLAM 10 MİLYON TL TUTARINDA KAYNAK AKTARIMI SAĞLANMIŞTIR"

Bakan Yanık, sosyal yardım desteklerine değinerek şöyle devam etti:

"Afetin meydana geldiği ilk saatlerde, Bakanlığımızın ana görevlerinden olan sosyal yardımlarımız kapsamında Bartın'a 2 milyon TL, Sinop'a 3 milyon TL ve Kastamonu'ya 5 milyon TL olmak üzere 3 ilimize toplam 10 milyon TL tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır."

Afetle mücadele çalışmalarının, Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre AFAD koordinasyon afetin ilk anından itibaren oluşturulan 28 ayrı çalışma grubu ile yürütüldüğü bilgisini aktaran Yanık, 28 çalışma grubunun her biri için koordinasyondan sorumlu kurumların TAMP'a göre belirlendiğini ifade etti.

Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu çalışma gruplarının ikisinde Ana Çözüm Ortağı, üçünde ise Destek Çözüm Ortağı olarak konumlandığını belirterek, "Ana Çözüm Ortağı olduğumuz çalışma grupları; Psikososyal Destek Hizmet Grubu ve Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmet Grubu. Destek Çözüm Ortağı olduğumuz çalışma grupları ise; Tahliye Yerleştirme ve Planlama Hizmet Grubu, Barınma Hizmet Grubu ve Beslenme Hizmet Grubu'dur" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak söz konusu çalışma grupları çerçevesinde; afetzedelerin barınma ve gıda gibi en akut ihtiyaçlarının tedarikinde aktif görev aldığını belirterek, psikososyal destek hizmeti ile de afetin yaralarının sarılmasında kilit rol üstlendiğini aktardı.

Yanık, Psikososyal Destek Hizmet Grubu'nun dün itibarıyla arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı noktalarda afetzedelere hizmet vermeye başladığını ifade etti.

"PERSONELİMİZ 7/24 ESASINA GÖRE AFAD ACİL DURUM MERKEZİNDE GÖREVE BAŞLAMIŞTIR"

Yanık, bakanlığın sorumlu olduğu Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu'nun faaliyeti geçirilerek, personelin 7/24 esasına göre AFAD Acil Durum Merkezinde göreve başladığını kaydetti.

Türkiye, afet ile mücadele alanındaki birikimini ve yetkinliğini TAMP gibi detaylı, teknik ve etkili bir plan ile ortaya koyduğunu ve uyguladığını aktaran Yanık, devletin tüm kurumlarının bu plan çerçevesinde afetin ilk dakikasından itibaren organize olduğunu ve sahaya indiğini belirtti.

Psikososyal destek grubunun her zaman olduğu gibi hayatın normale dönmesi için afetzedelere el uzatmaya devam edeceğini kaydeden Bakan Yanık, "Hem sosyal yardımlardan hem de ayni bağış ve depo yönetiminden sorumlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızdaki personelimiz fedakarca ve özverili şekilde temel ve acil ihtiyaçları karşılamaktadır. Afet bölgelerinde gece gündüz demeden görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletirim" dedi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır
Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır
Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır
Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır
Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır

Batı Karadeniz, Derya Yanık, Sinop, Sel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı 17:22 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş 17:14 Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu 16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı 16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı 16:09 Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı
Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi 15:35 Kara Kartal için konuşulan Aleesami'nin, maçların devre arasında tuvalette sigara içtiği öğrenildi Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı 15:03 Sel mağduru vatandaşların beklediği haber geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:22 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
17:21 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
17:14 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:44 Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
16:17 CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor
16:08 Sarı-Lacivertliler'de yeni transferlerden Caulker ve yıldız futbolcu Sosa'nın lisansı çıkmadı
Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular         
17:23
Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı         
17:15
500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık mahalle sakinlerini tedirgin etti         
16:56
Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak         
16:50
Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı Altındağ'ı karıştıran cinayette gerçek ortaya çıktı! Suriyeli gençler, Emirhan'ı "Size çok kötü şeyler yapacağız" diyerek bıçaklamışlar         
16:44
CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor CHP'li Engin Altay'dan korkutan iddia: Bozkurt'ta 329 kayıp başvurusu var, sahillerden ceset toplanıyor         
16:18
Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız çocuğundan dün akşamdan beri haber alınamıyor         
15:41
5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti 5 gündür aranan cinayet zanlısının görüntüleri şaşırttı! Teslim olmaya, kız arkadaşıyla gayet neşeli bir şekilde gitti         
15:33
Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi Sarı-Lacivertliler, kripto para zengini oldu! Bugünkü dev hasılat KAP'a bildirildi         
14:50
Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık Pakistan uyruklu şahsın başını kesen zanlılar: Dini değerlere küfür ettiği için yaptık         
14:49
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin hakim olduğu Bozkurt ilçesinde halka sesleniyor: 19 helikopter, bir İHA bölgede hizmet veriyor         
14:13
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 17:43:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktarımı sağlanmıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement