Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören haneler için 1 milyon 160 bin TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce, Sakarya ve Zonguldak'ta meydana gelen selden zarar gören hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 8 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza toplam 1 milyon 160 bin lira kaynak aktardık. İhtiyaç duyanlar için sahada psikososyal destek hizmetlerimizi de sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)