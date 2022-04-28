Son dakika haberi! Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret (2)

28.04.2022 22:00
Son dakika haberi! Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret (2)

Edinilen son dakika haberine göre 'BUGÜNKÜ SEYAHATLERDE NEŞET ERTAŞ'I DİNLİYORUZ'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, huzurevinde kalan yaşlılarla iftarda bir araya geldi.

'BUGÜNKÜ SEYAHATLERDE NEŞET ERTAŞ'I DİNLİYORUZ'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, huzurevinde kalan yaşlılarla iftarda bir araya geldi. İftar sonrası açıklama yapan Bakan Yanık, "Kırşehir özel bir il. Gönülden gönüle giden yolları bizlere hatırlatan gönül köprüleri kuran Neşet Ertaş'ların, Çekiç Ali'lerin, Muharrem Ertaş üstadın şehridir burası. Dünya medeniyetine armağan ettiğimiz iş ahlakını, birlikte iş yapabilme sistemini kurumsallaştıran Ahilerin Piri Ahi Evran'ın toprağıdır burası. Kırşehir'in hem gönül dünyamızda hem de toplumsal hayatımızda yeri çok büyük. Bugün seyahat esnasında Neşet Ertaş'ı tabi ki çokça dinliyoruz. Hepimizin çok bildiği ve benim her duyduğumda bir kez daha çok etkilendiğim türküsü vardır. 'Cahildim dünyanın rengine kandım' Tek bir cümleyle insan olmayı, dünya hayatını, dünyada insanın varlığını bu kadar veciz, bu kadar tek başına özetleyen cümle çok azdır. Dolayısıyla böyle bir gönül ikliminden gönül dünyasından bahsediyoruz diye konuştu. AK Parti hükümetinin yaptığı çalışmalara değinen Bakan Yanık, "AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır aralıksız milletimizin neye ihtiyacı varsa hangi başlıkta ne tür bir desteğe ihtiyacı varsa bunları üretmeye, sunmaya, milletimizin istifadesine arz etmeye çalıştık, çalışıyoruz ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin memnuniyeti sizlerin bu hizmetlerdeki memnuniyeti bizim nihai beklentimizdir. Tek beklentimiz sizlerin Allah razı olsun demenizdir. Büyüklerimizin tecrübesi, bilgeliği, hayatta görüp geçirdikleri bizim en büyük hazinelerimizden birisidir. Tecrübe başka türlü öğrenilmez. Tecrübeyi parayla satın alamazsınız. Tecrübeyi başka türlü kitaplardan okuyarak öğrenemezsiniz. Tecrübenin bedeli hayattır, tecrübenin bedeli bir hayatı geride bırakmış olmaktır. Sizler bu bedeli ödeyerek büyür bir tecrübeyi, büyük bir birikimi bugüne taşıyan büyüklerimizsiniz. Sizlerin birikimlerinden yararlanmak, sizlerin hayır dualarını almak bizim için en büyük ödüldür. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah hizmetlerimizi aralıksız sürdürmeye ve sizlerin ihtiyacı olduğu şekliyle geliştirip dönüştürüp devam ettirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi! Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret (2)
Son dakika haberi! Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret (2)
Son dakika haberi! Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret (2)
Son dakika haberi! Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret (2)
YORUMLAR
500
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi Kadir Gecesi dualarla idrak edildi Kırşehir'de kabak kemane konseri verildi Kırşehir'de kabak kemane konseri verildi

Derya Yanık, Neşet Ertaş, Ahi Evran, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret (2) - Son Dakika


Son Dakika
21:43 Adana'da "üzerime su sıçrattın" kavgasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü
21:34 BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği gün Rusya başkenti füzelerle vurdu
21:29 Kerem Aktürkoğlu'nun Abdullah Avcı itirafını gündem oldu: Futbolu bırakacaktım
21:23 İstanbul'da hastane önünde park kavgası yaşandı!
20:42 Son Dakika: Rusya, Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu
20:39 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a şampiyonluk çıkışı: Şizofrenik bir tutum
20:35 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 256 vaka tespit edildi, vefat sayısı 15 olarak belirlendi
20:32 Rus tanklarında ortaya çıkan tasarım hatası savaşta ağır kayıplar verilmesine neden olmuş
19:59 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi büyük derde soktu!
19:51 Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 22:06:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bakan Yanık'tan öldürülen Şeyma'nın ailesine ziyaret (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement