Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Aksu, Yahyalı Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Aksu, Yahyalı Belediyesi'ni ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Yahyalı Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Yahyalı Belediyesi'ne ziyarette bulundu.


Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı AK Parti İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, başkanlık makamında bir toplantı düzenledi. Toplantıda Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ten ilçenin taleplerini dinleyen Mustafa Aksu, burada yaptığı konuşma da Covid - 19 salgını nedeniyle 4 ay gibi bir zaman kaybı yaşadıklarını ama bugünden itibaren ilçeleri kapı kapı gezip taleplerini dinleyeceklerini belirtti. Mustafa Aksu; "Dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Covid - 19 salgınıyla, dünya da eşi benzeri olmayan bir mücadele örneği göstererek başarı sağladık. Hastane noktasında, hastalık noktası dünyada süreci en iyi yöneten ülke biz olduk. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın, geçmişte sanki bu bugünleri görerek yapmış olduğu atılımlar sayesinde oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak da bu süreçte üzerimize düşen görevi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Pandemi sürecinin en zor döneminde bile Türkiye'de hiçbir raf boş kalmadı. Şuna ulaşılamıyoruz, bunu bulamıyoruz denilen hiç bir ürün olmadı. Bölge müdürlerimizle, il müdürlerimizle koordineli bir şekilde çalışarak, hiçbir ilimizde, hiçbir ilçemizde aksaklık, noksanlık yaşamadık. Bu dönemde çalışma azmimizi daha artırarak çalışmalarımıza devam ettik. Bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz bu konuda çok hassaslar. Özellikle Kayseri noktasında elimizden gelen ilgiyi ve alakayı her noktada göstermek istiyoruz. Sizlerden gelen talebi hassasiyetle değerlendirerek, yatırıma alınması gerekiyorsa yatırıma almaya çalışıyoruz, projesi çizilmesi gerekiyorsa projesini çizdirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla iyi bir nokta da olduğumuzu ifade edebiliriz" diye konuştu. - KAYSERİ

Mustafa Aksu, Yahyalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Yardımcısı Aksu, Yahyalı Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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