Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Metin: HES kodu, hayatın bir parçası haline geldi - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, pandemi sürecinde tabiat parklarına ilginin arttığını belirterek, "Vatandaşımız da bu süreçteki kurallara alıştı. HES kodunu kullanmaya alıştı. HES kodu artık hayatın bir parçası haline geldi" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bolu'da açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Metin, pandemi sürecinde tabiat parklarına ilginin arttığını belirterek, "Talep o kadar çok ki azalma olacağını zannetmiyorum. Zaten pandemi sürecinde vatandaşımız da kurallara alıştı. Bu sisteme de alıştı. HES kodunu kullanmaya alıştı. HES kodu artık hayatın bir parçası haline geldi. Her türlü ulaşımda ve ziyaretlerde kullanılan bir sistem haline geldiği için vatandaşımız buna alıştı. Bu anlamda bunun uygulaması anlamında sorun olacağını düşünmüyorum. Bolu, İstanbul ve Ankara gibi 2 metropol arasında olduğu için bizim hiçbir ziyaret yerinde azalma söz konusu olmadı. Rakamlar da bunu gösteriyor. Her geçen hafta milli parklar ve tabiat parklarına giriş sayılarına baktığımızda Bolu'da çok ciddi artarak, hem de geçmiş yıllara oranla artarak devam eden bir ilgi alaka var" diye konuştu.

'SANAL RANDEVU' ÇALIŞMASITabiat parklarının girişlerinde oluşan araç kuyruklarını önlemek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 'nün çalıştığını kaydeden Bakan Yardımcısı Metin, şunları söyledi: "Abant ve Yedigöller'de ciddi kuyruklar oluşuyor. 'Ne yapalım' diye düşünürken, bir sanal randevulu sistem getirelim, dedik. Hem Abant ve hem de Yedigöller etrafında bir park alanı oluşturacağız. Bunun dışında sanal randevu sistemiyle beraber vatandaşımızın daha rahat görerek gelmesini sağlayacağız. Vatandaşımız gelirken ne zaman giriş yapabileceğini tahmin edebilecek boyutta olacak. Personel sayımızı da verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ama ekstra bir personele ihtiyaç olmuyor. Park sayısı ve giriş sayısı zaten belli. Teknolojiyi kullanarak vatandaşın gelmeden önce hangi saatte giriş yapabileceğini, ne kadar bekleyeceği bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bitmek üzere. Onu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müz çalışıyoruz. Yakında inşallah duyururuz."

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