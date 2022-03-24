Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Özkaldı: 2023 yılı balıkçılık ihracat hedefi 2 milyar dolar - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Birleşmiş Milletler'in 2022 yılını 'Uluslararası Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı' ilan etmesi dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte konuştu. Özkaldı, "2023 hedefi olarak 1 milyar dolar koymuştuk ama arkadaşlarımız sağ olsunlar 2023 yılı hedefini çoktan geçtiler ve bu rakamı bugün itibariyle 1.4 milyar dolara getirdiler. 2023 yılı hedefini revize ederek 2 milyar dolara çıkardık" dedi.

Birleşmiş Milletler tarafından 2022 yılı 'Uluslararası Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı' olarak ilan edildi. Bu kapsamda, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinliklerin birinci durağı Milas olurken, burada kaya levreği hasadı yapıldı. Etkinliklerin ikinci ayağı ise Bodrum oldu. Bodrum'daki etkinliğe Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Muğla genelinde eş zamanlı 13 balıkçı barınağında temizlik çalışmaları yapılırken, Bodrum Kumbahçe sahilinde Sahil Güvenlik ve deniz polisinin de destekleriyle deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Dalgıçlar tarafından sahilden toplanan atıklar, Kumbahçe Meydanı'na getirilerek burada ayrıştırılıp, çuvallara dolduruldu. Temizlik çalışmasında cam şişeden araç lastiğine kadar yaklaşık 500 kilogram çöp toplandığı bildirildi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca sembolik balık mezatı yapıldı. Mezatta, Bakan Yardımcısı 800 lira karşılığında sinarit aldı. Bunun yanı sıra 50 bin levrek yavrusu denize bırakıldı. Ekinlikte Bakan Yardımcısı Özkaldı, toplanan atıklar ile ilgili bilgi aldıktan sonra öğrencilere ve vatandaşlara balık ekmek ikram etti.'BALIKÇILIK KONUSUNDA MUĞLA BİRİNCİ SIRADA'Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Balıkçılığa, avcılığa ve üreticiliğe büyük önem veriyoruz. Bunun göstergesi olarak yakın bir zamanda, kanunumuzu yenileyerek, eksiklerini tamamlayarak başta denetimler olmak üzere, bunları revize ettik. Balıkçılık konusunda Muğla'mız birinci sırada. İhracat konusunda ülkemiz iyi bir noktada. 2023 hedefi olarak 1 milyar dolar koymuştuk ama arkadaşlarımız sağ olsunlar 2023 yılı hedefini çoktan geçtiler ve bu rakam bugün itibariyle 1.4 milyar dolara getirdiler. 2023 yılı hedefini revize ederek 2 milyar dolara çıkardık. 563 milyon dolarlık bir rakam Muğla'mızda yapılmakta. Bu kadar iyi bir noktada olduğumuz, balıkçılıkta tüketimde maalesef bir gerideyiz. Bu konuda eğitim verme adına Milli Eğitim Bakanlığı'mızla protokoller yapıyoruz" dedi.Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Çocuklarımızın gözlerinin içine bakabilmek için, denizlerimizi, derelerimizi, göllerimizi temiz tutmak zorundayız. İlimizde duyarlılık gösteren yerel yönetimler, sivil yönetimler, kent konseyleri zaman zaman deniz dibi temizliği yapıyorlar. Bu işi hep birlikte belli bir düzene sokarak Muğla denizlerini temiz tutmaya kararlıyız. Geniş bir protokol imzalayacağız, 1480 kilometrelik sahilimizde hep birlikte bu temizlik projelerini yapacağız" dedi.

Programın ardından Uluslararası Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Uluslararası katılımın olduğu toplantıda tanıtım videosu izlendikten sonra balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili konuşmalar yapıldı.