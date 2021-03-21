Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Sayan ile Türk Telekom CEO'su Önal'dan bölge müdürlükleriyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğünün başka bir ile bağlanacağı iddialarıyla ilgili, "Samsun Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğe bağlı müstakil bölge müdürlüğü olarak içerisinde Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat illeri olacak şekilde devam ediyor." dedi.

Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve Türk Telekom'un ilgili genel müdürü ve yardımcıları ile Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sayan, Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğünün Trabzon'a bağlanmasıyla ilgili iddialara açıklık getirdi.

Sayan, "Samsun Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğe bağlı müstakil bölge müdürlüğü olarak içerisinde Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat illeri olacak şekilde devam ediyor. Buranın yöneticisi yine bölge müdürü olacak. İsimlerden bağımsız Samsun bir bölge müdürünce idare edilecek ve Trabzon'la bu anlamda eş değer bir bölge müdürlüğü olması dışında hiçbir şey olmayacaktır." dedi.

Optimizasyon planları dahilinde, "Trabzon ile Samsun ortak hareket edebilir mi?" diye bir planlama yapıldığını belirten Sayan, "Başka bölgeden gelen talepler bizim tekrar değerlendirmemiz sonucunda bu değerlendirme faaliyete geçmeden sona ermiş ve bu şekilde devam edecektir. Çok net." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yatırımlarını sürdüğüne işaret eden Sayan, iletişim alanında 179 yıllık mirasın modern temsilcisi olan Türk Telekom'un salgın sürecinde boş kalmadığını ve elini taşın altına koyduğunu dile getirdi.

2008 yılındaki halka arzından bu yana Türk Telekom'un en yüksek yıllık abone artışını gerçekleştirerek yüzde 20 büyüdüğünü söyleyen Sayan, bunun son 12 yılın rekoru olduğunu, kurumun çeşitli alanlarda hizmet verdiği abone sayısını da 50 milyonun üzerine çıkardığını aktardı.

Sayan, Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğü ve bağlı illerde 3 bine yakın istihdam sağladıklarını belirterek, Samsun bölgesine 2020 yılında 76 milyon lira yatırım yapıldığını, 2020 yılında bölgede 29 önemli projeye imza attıklarını bildirdi.

Fiberleşme oranının 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9'un üzerinde artışla yüzde 78'e taşındığını ifade eden Sayan, şunları kaydetti:

"Bu sene sonu itibarıyla yüzde 78'lik rakam yüzde 90'ın üzerine çıkacak şekilde olacak. Samsun ve bölge müdürlüğüne bağlı tüm illerimizde her mahallenizde fiber altyapı bulunacak. 2020 yılında 175 bin haneye fiber bağlantı ulaştırıldı. Yeni yatırımlarda özellikle 5G vizyonuyla bu bölgemizde devam edecek."

Sayan, Samsun'da 2017 yılından bu yana internet kullanımının yüzde 835 oranında arttığını da sözlerine ekledi.

"Samsun bölgesi Türk Telekom Samsun Bölgesi olarak hayatına devam edecek"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğünün kısa ve uzun vadede başka bir yere bağlanmayacağını ifade ederek, "Ne 6 ay, ne 1 yıl ne de başka bir zamanla sınırlı olmak üzere Samsun'un tekrar başka bir bölgenin altında hizmete devam edeceğine dönük, ifadeler düşünceler bize ait değil. Bunlar bu hassas sürece dönük birtakım niyet okumalar olabilir. Net bir şekilde söyleyelim ki Samsun Bölgesi beraberindeki illerle birlikte Türk Telekom Samsun Bölgesi olarak hayatına devam edecek." dedi.

Benzer tartışmaların Bursa ve Kayseri bölgeleri için de yaşandığını belirten Önal, şöyle devam etti:

"Samsun'dan şunu da ifade etmek isteriz ki, sadece Samsun bölgesi değil, Bursa ve Kayseri bölgeleri de geçmişte olduğu gibi yine o da spekülasyonlara konu olabiliyor, kendi bölgelerinden ve yine Bursa ve Kayseri Bölge Müdürlükleri şeklinde hayatlarına devam ediyorlar."

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu da tüm süreci AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve milletvekilleriyle takip ettiklerini belirtti.

Aksu, şunları kaydetti:

"Kayseri ve Bursa Bölge Müdürlükleri ile benzer bir durumun değerlendirilmesi söz konusuydu. Bugün bu toplantıda Kayseri ve Bursa ile ilgili açıklama da Samsun'dan yapılıyor. Bu bir anlam ifade ediyor. Başka bir söze hacet olduğunu düşünmüyorum. Katkılarından dolayı değerli Genel Müdürümüze, Sayın Bakanımıza duyarlılıklarından ötürü şehrim adına teşekkür ediyorum."