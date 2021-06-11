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Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Tunç: "Kuraklık sigortasında TARSİM havuz sistemimiz var, yararlanmaya gayret etmek lazım" - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Tunç: "Kuraklık sigortasında TARSİM havuz sistemimiz var, yararlanmaya gayret etmek lazım"

11.06.2021 20:44

Son dakika gelişmesine göre Bakan Yardımcısı Tunç: "Kuraklık sigortasında TARSİM havuz sistemimiz var, yararlanmaya gayret etmek lazım" Elazığ'dan Tunceli'ye geçerek açılışa katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Kuraklık sigortasında TARSİM havuz sistemimiz var.

Bakan Yardımcısı Tunç: "Kuraklık sigortasında TARSİM havuz sistemimiz var, yararlanmaya gayret etmek lazım"

TUNCELİ - Elazığ'dan Tunceli'ye geçerek açılışa katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Kuraklık sigortasında TARSİM havuz sistemimiz var. Bundan yararlanmaya gayret etmek lazım" dedi.

Tunceli'de 13 milyona mal olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasının açılışı için tören düzenlendi. Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen resmi açılışa Vali Mehmet Ali Özkan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Rektör Prof. Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya ve kurum amirleri katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, yeni hizmet binasının 6 bin 750 metre kapalı alan üzerine kurulduğunu, 13 milyon TL'ye yapılan binanın Tunceli'ye yapılan büyük yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, TARSİM sigortasının önemine değinerek, "Kuraklık sigortasında TARSİM havuz sistemimiz var. Bundan yararlanmaya gayret etmek lazım. Bu konuda üreticiler bilgilendirilip sigorta yapılırsa bunun çok büyük faydası olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tarımın sürdürülebilirliği için çiftçiye destek programı uyguladıklarına da değinen Bakan Yardımcısı Tunç, "2020 yılı içinde ayrılan 24 Milyar TL'lik güçlü bir ödeneği 2021 yılında ödemeye başladık. 24,5 milyon üreticiye değişik alanlarda 65 kalemde üreticimizi desteklemiş oluyoruz" diye konuştu.

Tunceli'den bakanlığa sunulan tüm projelerin kabul edildiğini söyleyen Tunç, bunlara basınçlı sulama projelerinin de dahil olduğunu belirtti.

Tunceli'yi tarif ederken toprakla bağdaştırdıklarını dile getiren Vali Mehmet Ali Özkan, "Biz Tunceli'yi tarif ederken, izah ederken toprakla yoğrulan ve toprakla uğraşan, topraktan gelecek arayan bir kentiz. Biz turizmle tarımı yan yana yürütmek isteyen bunda gelecek gören coğrafyasıyla, gerekse de tabi güzellikleriyle mümkünse sanayi bizde olmasın diyen bir kentiz. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı'nın bize destekleri bizler açısından yol gösterici ve umut olacak. Ne zaman geldiysek Tunceli dediysek canların, ozanların diyarından geldik dediysek hep sıcak bir karşılama, pozitif ayrımcılıkla karşılaştık. Allah şahittir sayın cumhurbaşkanımızın himayelerinde söz yerindeyse hassas bakılan en çok sevgiyle anılan sadece tarımda değil bütün sektörlerde birçok yatırım ve projeyi alan kentiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okunan dualarla kurumun açılışı gerçekleştirilirken sektör temsilcileriyle de toplantı gerçekleştirildi.

Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Tunç: Kuraklık sigortasında TARSİM havuz sistemimiz var, yararlanmaya gayret etmek lazım
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Tunç: Kuraklık sigortasında TARSİM havuz sistemimiz var, yararlanmaya gayret etmek lazım
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Tunç: Kuraklık sigortasında TARSİM havuz sistemimiz var, yararlanmaya gayret etmek lazım
Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Tunç: Kuraklık sigortasında TARSİM havuz sistemimiz var, yararlanmaya gayret etmek lazım

Mehmet Ali Özkan, Tunceli, Elazığ, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Bakan Yardımcısı Tunç: 'Kuraklık sigortasında TARSİM havuz sistemimiz var, yararlanmaya gayret etmek lazım' - Son Dakika


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