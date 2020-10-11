Son dakika haberi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü

11.10.2020 23:31
Son dakika haberi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü, System.String[]

Son dakika haberleri: AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü'nde, 81 ilden kız çocuklarıyla video konferans görüşmesi yaptı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dünya Kız Çocukları Günü'nde, 81 ilden kız çocuklarıyla video konferans görüşmesi yaptı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Nüfusumuzun yüzde 28'ini çocuklarımız oluşturuyor. Geleceğimizi, yarınlarımızı, evlatlarımız inşa edecek. Dünya Kız Çocukları Günü'nde 81 ilimizden kız çocuklarımızla videokonferans yoluyla görüştük, hayallerini konuştuk, fikirlerini aldık" açıklamasında bulundu.


Son dakika haberi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü
Son dakika haberi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü

Zehra Zümrüt Selçuk, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilden kız çocuklarıyla görüştü - Son Dakika

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