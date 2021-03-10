Son dakika haberi | Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, demans ve solunum hastalığı ilaçları ile antibiyotiklerin de bulunduğu 29 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
10.03.2021 09:43
Son dakika haber: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, demans ve solunum hastalığı ilaçları ile antibiyotiklerin de bulunduğu 29 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, demans ve solunum hastalığı ilaçları ile antibiyotiklerin de bulunduğu 29 ilacı geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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