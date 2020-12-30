Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk: "(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim." - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk: "(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim."

30.12.2020 11:15
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk:

Son dakika gündem haberi... Bakan Ziya Selçuk: "(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim."

Bakan Ziya Selçuk: "(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim."

Ziya Selçuk, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk: '(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim.' - Son Dakika


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