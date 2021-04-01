Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk: "Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok, sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var" - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk: "Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok, sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var"

01.04.2021 19:47

Son dakika haberine göre Bakan Ziya Selçuk: "Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok, sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var" "Bizim 'beşikten mezara' dediğimiz kavramı bugünün dünyası hayat boyu öğrenme olarak tarif ediyor" "Dünyada en çok tıklanan, 20 milyar civarında tıklanan eğitim sitesi olmaktan büyük...

Bakan Ziya Selçuk: " Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok, sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var"

"Bizim 'beşikten mezara' dediğimiz kavramı bugünün dünyası hayat boyu öğrenme olarak tarif ediyor"

"Dünyada en çok tıklanan, 20 milyar civarında tıklanan eğitim sitesi olmaktan büyük bir sevinç duyuyoruz"

"Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin ihtiyaç duyduğunda ulaşabileceği yüz binlerce içeriğin olduğu bir portal ortaya koymak önemliydi"

"Bu sabah iki ülkeden arkadaşlar aradılar, Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok, sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dünyada en çok tıklanan, 20 milyar civarında tıklanan eğitim sitesi olmaktan büyük bir sevinç duyuyoruz. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin ihtiyaç duyduğunda ulaşabileceği yüz binlerce içeriğin olduğu bir portal ortaya koymak önemliydi. Bu sabah iki ülkeden arkadaşlar aradılar. Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok. Sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu'na katıldı. Video-konferans yoluyla gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Selçuk, "Eğitimin dünyada yaşanan değişimlere, vereceği tepki, vereceği cevap ne olmalı bu mühim bir mesele. Yapılan çalışmaların dünyanın problemlerine, insanın tabiatına hürmet ederek neler söyleyeceği çok önemli" dedi.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının aktif internet kullandığını kaydeden Bakan Selçuk, "Değerlerle ilgili bir kurum olan eğitimin yeni nesillerin yetişmesinde dünyaya vereceği mesaj çok önemli. Bizim 'beşikten mezara' dediğimiz kavramı bugünün dünyası hayat boyu öğrenme olarak tarif ediyor. Yüzyıllardır bu topraklarda beşikten mezara ifadesi çok rahat bir şekilde ortaya konuldu. Bu ortaya konuş elbette teknolojik kırılımların yaşandığı, ekonomik parametrelerin değiştiği, kültürel dezenformasyonların çok arttığı ve sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilerinin çok yaygınlaştığı bir dönemde; bizim bu tabiri yeniden bir mana kimliğine ulaştırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Selçuk, "2023 vizyon belgesinde tabir ettiğimiz yaklaşım bunun cevabı mahiyetinde. Elbette medeniyetimizin tarihten aldığı telkinle insanlığın gönlünde yer edinmesi ve büyümesi gayretindeyiz. Hz. Mevlana'nın 'Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir, çünkü; sevenler sevdiklerini gönüllerde taşırlar' düsturuyla bu meşakkatli ve heyecanlı yolun yolcuyuz hep beraber. Bu perspektifle baktığımızda çocuklarımızın dünyadaki akranlarıyla benzer imkanlara kavuşması ve eğitimlerini kaliteli bir şekilde almaları ve dünyada şahsiyetleriyle dimdik ayakta durabilmeleri çok önemli" ifadelerini kullandı.

Uluslararası bir takım araştırmalarda Türkiye'nin eğitim başarısındaki yönünü yukarı doğru çevirdiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Çalışmaların sonuç verdiğini görüyoruz. Yol almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bugün ihracat yapabilen, yüzde 1'lik dilimden öğrenci alabilen, iş garantili okulların söz konusu olduğu, salgın döneminde dünyada salgına karşı çözüm geliştiren tek meslek lisesinin olduğu ülkeyiz. Meslek liselerinin bir ülkenin ihtiyaçlarını karşılaması dünyada tek olması bakımından çok önemli. Meslek liseleri uzaktan kumandalı solunum cihazı, kızılötesi termometreler, maskeler ve daha onlarca çalışmayı bütün ülke için yaptı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde salgına karşı ne tedbirler alması gerektiği konusunu tartışıyor, ortaya koyuyor ve büyük dönüşüm yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Uzaktan eğitim için kurulan 3 kanal olduğunu hatırlatan Selçuk, dünyada kanal kurabilen birkaç ülke olduğunu belirterek, "Dünyada en çok tıklanan, 20 milyar civarında tıklanan eğitim sitesi olmaktan büyük bir sevinç duyuyoruz. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin ihtiyaç duyduğunda ulaşabileceği yüz binlerce içeriğin olduğu bir portal ortaya koymak önemliydi. Bu sabah iki ülkeden arkadaşlar aradılar. Görüşmeler şunu gösteriyor; Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok. Sadece mail göndererek uzaktan eğitim yürüten ülkeler var" dedi.

Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk: Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok, sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk: Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok, sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk: Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok, sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk: Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok, sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var

Ziya Selçuk, Türkiye, Selçuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk: 'Türkiye'deki hazırlık birçok ülkede yok, sadece mail ile uzaktan eğitim yürüten ülkeler var' - Son Dakika


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