Son dakika haberi! Bakan Ziya Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var.... - Son Dakika

Son dakika haberi! Bakan Ziya Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var....

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Ziya Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz.

Bakan Ziya Selçuk: "(Uzaktan eğitim) Altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var, mecralar var. Onlarla ilgili alınması gereken tedbirleri çalışıyoruz."

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:47

Kaynak: AA

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