Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'u makamında kabul etti (2)

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISINA KATILDI

Bakan Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemi ile İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katıldı. Karaismailoğlu, İzmir'in liman kenti olmasının yanı sıra tarım, sanayi faaliyetleri, ham madde kaynakları, nitelikli işgücü ve ulaşım olanaklarının genişliği ile Türk ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olduğunu vurguladı. Karaismailoğlu, "İzmir, geçmişten bugüne Türkiye'nin batı dünyasına açılan en önemli kapılarından biri oldu. Ancak biz, İzmir'in çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. İstiyoruz ki İzmir sadece batıya açılan bir kapı olarak kalmasın. Her şeyiyle Türkiye'nin vitrini olsun. Bu nedenle de İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösteriyoruz. İzmir'in 2003'te 430 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğuna, 523 kilometre daha ekleyerek toplamda 953 kilometreye ulaştık. İzmir- İstanbul Otoyolu'nu tamamladık. Böylece ortalama 8- 9 saat süren İstanbul- İzmir yolculuğunu, 3,5 saate indirdik ve İzmir'i adeta İstanbul'a kapı komşusu yaptık" dedi.

'HIZLI TREN PROJESİ ANKARA- İZMİR ARASINI 3,5 SAATE DÜŞÜRECEK'Karaismailoğlu, İzmir'e olan yatırımların otoyol ve karayolları ile sınırlı kalmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara- İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve İzmir'i yüksek hızlı demiryolu ağına bağlayacak olan İzmir- Ankara Hızlı Tren projesini başlattık. Projemizin yapımı etap etap hızla devam ediyor. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin bitişiğinde inşa ettiğimiz Kemalpaşa Lojistik Merkezi ile Kemalpaşa'yı lojistik sektörün ve sanayinin nabzını tutacak bir merkeze dönüştürüyoruz. Adnan Menderes Havalimanı'nı yeni iç ve dış hatlar terminalleri ile Avrupa'nın en modern yapıya sahip havalimanlarından biri yaptık. Bölgede oluşan yüklerin denizyolu ile taşınması ve Doğu Akdeniz'de, ana konteyner taşımacılığında, ülkemizin rol üstlenmesini sağlamak amacıyla Çandarlı Limanı projesini başlattık. Rotamız denizcilikte lider ülke konumuna gelerek, İzmir'in bu alandaki mevcudiyetini daha da güçlendirmek."