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Son dakika: Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, temel atma törenine katıldı - Son Dakika

Son dakika: Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, temel atma törenine katıldı

08.07.2021 18:59

Son dakika haberler... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Belediyecilik denilince AK Parti belediyeciliği, model alınan referans gösterilen bir konuma geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Belediyecilik denilince AK Parti belediyeciliği, model alınan referans gösterilen bir konuma geldi. Bizler bu ülkeye, bu millete hizmet etmeye aşık bir neslin temsilcileriyiz. Hizmet, medeniyet ve millet diyerek çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı Gölpazarı Kapalı Pazar Yeri ve Alışveriş Merkezi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, doğup büyüdüğü Gölpazarı'na gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

İlçeye her gelişinde değişime şahit olduklarını belirten Dönmez, bugün 8 bin metrekarelik bir alanda kapalı pazar yeri ve alışveriş merkezi için ilk harcı dökeceklerini ifade etti.

Dönmez, Gölpazarı'na 2 yıllık süreçte yaklaşık 90 milyon liralık yatırım yapıldığını anlatarak, "Bildiğiniz gibi TOKİ'nin projesi devam ediyor. Yaklaşık 177 konutluk bir proje. İnşallah onu da en kısa sürede hak sahiplerine teslim edeceğiz. Dün Cumhurbaşkanımız hükümetlerimiz döneminde TOKİ vasıtasıyla yapılan 1 milyonuncu konutun anahtarını hak sahiplerine verdi. Bunlar eser ve hizmet siyasetinin sonuçları. Siz bize itimat ettiniz, sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiniz o itimat ve güven size yatırım olarak geri dönüyor." ifadelerini kullandı.

Gölpazarı'nda devam eden projelere değinen Dönmez, ilçenin geçmişini bugünle buluşturacak işlere imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Dönmez, AK Parti'nin hizmet anlayışının ülkenin dört bir yanında marka şehirlerin doğmasını sağladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hatta yurt dışında seyahat edenler burada yapılan birtakım projelerin orada yansımalarının olduğunu görecekler. Ben bir çok projeye bu anlamda şahitlik ettim. Belediyecilik denilince AK Parti belediyeciliği, model alınan referans gösterilen bir konuma geldi. Bizler bu ülkeye, bu millete hizmet etmeye aşık bir neslin temsilcileriyiz. Hizmet, medeniyet ve millet diyerek çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye devam edeceğiz. Asla yorulmayacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Aşk ile çalışan yorulmaz' diyerek asla yavaşlamayacağız. Yolunda yürüdüğümüz bu kutlu dava ile ne kadar iftihar etsek azdır. Bu ülkenin ne kadar vizyon projesi varsa hepsi bu kadroların, Cumhurbaşkanımızın kararlı ve güçlü duruşunun bir göstergesidir."

Bundan 30-40 sene öncesinde Gölpazarı'nın Bilecik'in en kalabalık ilçesi olduğunu ancak göç yaşandığını belirten Dönmez, "Amacımız artık göçü tersine çevirmek. İnsanımızı doğduğu yerde doyurmak gibi temel prensibimiz var. Tüm gayretimiz, çabamız o yönde olacak. İnanıyorum ki burada daha fazla gelir elde edeceksiniz. Çünkü bu tip ilçelerde hayat görece büyükşehirlere göre daha ucuz olacak." diye konuştu.

Dönmez, Gölpazarı bölgesindeki çiftçilerin elektrikli motorlarla sulama işlerinin yapılmasına ilişkin talepleri olduğunu dile getirerek, "Bu kapsamda DSİ'nin gidemediği yerlerde elektrik şebekesinin çekilmesi konusunda yeni bir proje çalışması başlatıyoruz. Bu arada elektrik maliyetlerinin düşürülmesi için yeni bir uygulama daha getirdik. Tarımsal sulama grubunda olan müşteriler, kurulu güçleri kadar güneş santrallerini tarlalarına kurabilecekler." dedi.

Tarım ürünlerini işlenmiş gıda ürünlerine çevirmek önemli"

Bakan Pakdemirli de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temposuna yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini milletine adadığını belirterek, "Milletine hizmet götürmeye gayret gösteriyor. Biz de kabine arkadaşları, yol arkadaşları olarak onun temposuna ayak uydurma gayreti içinde oluyoruz. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece biz de burada yapmış olduğumuz görevleri hizmet olarak addediyoruz." diye konuştu.

Gölpazarı'nın tarım ve hayvancılık potansiyeli hakkında bilgi veren Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yerleşim alanının nüfusu kadar küçükbaş hayvan varsa bu yeterli demektir. Küçük başta 20 bin hayvanla Gölpazarı'nın ilerlediğini görüyoruz. Bizim de küçükbaş hayvanları desteklediğimizi biliyorsunuz. Soy kütüğü ve diğer kapsamlarda çok ciddi destekler verdik. Son 3 senede tüm Türkiye'de yüzde 20 civarında küçükbaş hayvan varlığımızda bir artış sağladık. Ayrıca Gölpazarı'nda bir gıda organize sanayi bölgesinin kurulması çok önemli.

Sadece tarım ürünlerini üretmek yetmez. Tarım ürünlerini üretmenin yanında mutlaka bunları işlenmiş gıda ürünlerine çevirmek önemli. Özellikle sebze meyveden başlamak üzere bunların hasadını yaptığımız andan itibaren bozulma başlıyor. Halbuki işlendiği zaman diğer saklama koşullarına da konu olabiliyor ve böylelikle de çiftçimizin alın teri yerinde kalıyor."

Konuşmaların ardından Dönmez, Pakdemirli ve beraberindeki heyet alışveriş merkezi ve pazar yerinin ilk harcı için butona bastı.

Temel atma törenine, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Son dakika: Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, temel atma törenine katıldı
Son dakika: Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, temel atma törenine katıldı
Son dakika: Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, temel atma törenine katıldı
Son dakika: Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, temel atma törenine katıldı
Son dakika: Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, temel atma törenine katıldı
Son dakika: Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, temel atma törenine katıldı
Son dakika: Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, temel atma törenine katıldı
Son dakika: Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, temel atma törenine katıldı
Son dakika: Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, temel atma törenine katıldı

Gölpazarı, AK Parti, Enerji, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Bakanlar Dönmez ve Pakdemirli, temel atma törenine katıldı - Son Dakika Ekonomi


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