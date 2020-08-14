Son dakika haberi... Bakanlar Gül ve Selçuk, Sincan Eğitim Merkezi açılış törenine katıldı - Tanıtım filmi - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakanlar Gül ve Selçuk, Sincan Eğitim Merkezi açılış törenine katıldı - Tanıtım filmi
Gelen son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 13:46
Kaynak: AA
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