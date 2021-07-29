Üye Girişi
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2)

29.07.2021 18:08
Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2), System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınları kontrol altına alma mücadelesinin devam ettiğini belirterek, "Elbette kontrol altına alacağız. Ancak bu biraz zaman alabilir ama devlet tüm kurumlarıyla burada.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınları kontrol altına alma mücadelesinin devam ettiğini belirterek, "Elbette kontrol altına alacağız. Ancak bu biraz zaman alabilir ama devlet tüm kurumlarıyla burada." dedi.

Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde gazetecilere yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, 28 ve 29 Temmuz'da çıkan 53 orman yangının 36'sının kontrol altına alındığını söyledi.

Dünden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla önce kendisinin bölgeye geldiğini ve sonra da diğer bakanların katıldığını anlatan Pakdemirli, "Yangınların koordinasyonu için buradayız. Adana Karaisalı, Pos, Kozan, Sarıçam, Ceyhan ve Feke bölgelerinde yangınlar devam ediyor. Osmaniye Kadirli bölgesinde, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Konyaaltı ve Alanya bölgesinde yangınlar devam ediyor. Kayseri Yahyalı bölgesinde yangın devam ediyor." diye konuştu.

"Mersin Bozyazı'daki yangın söndürüldü"

"Mersin'de dünden beri devam eden Aydıncık yangınıyla alakalı 202 hane boşatılmıştır. Verilen karşı ateş sayesinde yangın olumlu yönde ilerlemektedir. Henüz kontrol altına alınmamıştır. Silifke'de iki ayrı beldede 600 hane ihtiyaten boşaltılmış olup, pozitif yönde gidiyor olması en azından teselli edicidir." diyen Pakdemirli, Mersin Bozyazı'daki yangının söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Pakdemirli, Kütahya'nın Emet ilçesi ile Marmaris, Didim ve Güvercinlik'teki yangının devam ettiğini söyledi.

"Devletin yaptığı uyarılara mutlaka uyalım"

Antalya'daki yangınlardan 183 vatandaşın etkilendiğini vurgulayan Pakdemirli, Manavgat Devlet Hastanesindeki 10 entübe hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere nakledildiğini bildirdi.

Pakdemirli, Manavgat ve Akseki'de 3 can kaybı olduğunu belirterek, baş sağlığı diledi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Lütfen devletin yaptığı uyarılara mutlaka uyalım. Evimizi, aracımızı bırakmamız gerekiyorsa bunu geride bırakalım. Mal elbette değerli ama canımızdan değerli değil diyoruz. Bugün itibarıyla uzun zamanda çıkması beklenen birçok yangının bir veya iki gün içinde çıkmış olduğu bir yangını yaşıyoruz. Kontrol altına alma mücadelemiz devam ediyor. Elbette kontrol altına alacağız. Ancak bu biraz zaman alabilir ama devlet tüm kurumlarıyla burada. En başta devletin üç bakanı burada, çeşitle bakanlarımız geldi gitti bakan yardımcılarımız geldi gitti. Ciddi bir koordinasyon kurduk ve bu koordinasyonumuz devam ediyor. Yangınların sebebinden çok yangınların söndürülmesi bizi daha çok alakadar ediyor ama sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma, ilgili kolluk kuvvetleri ve adli merciler tarafından yapılıyor."

Hasar tespitine devam edileceğini belirten Pakdemirli, "Meteorolojik olarak yüksek süratli rüzgarın şu anda devamı söz konusu. Ancak ilerleyen saatlerde değişen yönle ve azalan rüzgar süratiyle beraber en azından Antalya tarafında meteorolojik şartların biraz daha lehimize olabileceğini söylüyorum." diye konuştu.

Pakdemirli, günlerdir uyumayan orman kahramanlarına, belediye, jandarma, emniyet, AFAD, Kızılay başta olmak üzere katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

TOKİ, konut yapımı çalışmalarına başlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da tüm ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bir yandan arama ve yangın söndürme faaliyetlerinin sürdüğünü, diğer taraftan da sönen yangın yerlerine ilişkin hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Kurum, sahada 30 ekibin, mobil laboratuvarların, araçların çalışmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Yangının söndürülmesiyle hasar tespit çalışmalarının da tamamlanmış olacağını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla Evrenseki, Kalemler, Yavrudoğan, Çolaklı ve Yeniköy mahallelerinde hasar tespit çalışmaları başlatılmış durumda. Bir taraftan da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Giresun'da, en son Rize'de, Artvin'de ne yaptıysak hızlı şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için kalıcı konutların yapım sürecini de başlatacağız. Buna ilişkin de TOKİ Başkanlığı ekiplerimiz sahada fiilen çalışmalarını başlatmış durumdadır."

Vatandaşların yaralarının sarılması konusunda tüm kurumların iş birliği içinde çalıştığına değinen Kurum, bu süreçte vatandaşlara gerek taşınma gerek kira gerekse eşya yardımı verilmesi konusunda da çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Kurum, Türkiye'nin değişik illerinde de orman yangınlarının olduğunu ve yerleşim alanlarının etkilendiğini belirterek, bunlarla ilişkin de ekiplerin sahada çalışma yaptığını dile getirdi.

Bakan Kurum, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Manavgat'ta 720 kapasiteli yurt tahsis edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da devletin tüm kurumlarının yangınların bulunduğu bölgelerde gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Sadece Manavgat ya da Antalya'daki yangınlarla ilgili değil, Türkiye'nin her yerindeki yangınlara ilişkin çalışma yürütüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, Manavgat'taki yangının büyük olması nedeniyle merkezi burada kurduklarını bildirdi.

Vatandaşlara yönelik de gerekli yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarının giderildiğini belirten Çavuşoğlu, "Manavgat bölgemizde 720 kapasiteli bir yurdumuzu da tahsis etmiş bulunuyoruz. Dün gece bu yurdumuzda 90 kişi kaldı. Vatandaşlarımızın çoğu akrabalarında, eş dostta kalıyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, otel sahiplerinin ve çalışanların da vatandaşlara kumanya konusunda destek olduğunu söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının turizm bölgesine yakın olduğunu ve bazı otellerin etkilendiğini dile getiren Çavuşoğlu, Antalya'da ise yangının turizm bölgesine uzak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin genelindeki yangınların en kısa zamanda söndürülmesi temennisinde bulunan Çavuşoğlu, "Tüm birimlerimiz yangınların çıkış nedenlerine dair soruşturma yapıyor." dedi.

(Bitti)

Bekir Pakdemirli, Manavgat, Antalya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye'de süren orman yangınları NASA haritasında! Kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekici 23:49 Türkiye'de süren orman yangınları NASA haritasında! Kırmızı noktaların yoğunluğu dikkat çekici İş insanının sır intiharı! Geride bıraktığı not her şeyi çözecek 23:13 İş insanının sır intiharı! Geride bıraktığı not her şeyi çözecek Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor 22:41 Soma'da orman yangını başladı, 8 arazöz müdahale ediyor
İtfaiyeye su taşırken can veren 25 yaşındaki Şahin'in son paylaşımı hüzne boğdu 22:06 İtfaiyeye su taşırken can veren 25 yaşındaki Şahin'in son paylaşımı hüzne boğdu Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi 21:41 Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız 21:23 Sık sık gerginlik yaşadığımız Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım teklifi: Yangına müdahale için hazırız
Survivor Ezgi'den denizin ortasında beğeni toplayan bikinili pozlar 20:10 Survivor Ezgi'den denizin ortasında beğeni toplayan bikinili pozlar Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı 19:30 Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı

Son Dakika Haberleri
18:10 Manavgat'taki adeta can pazarı yaşandı! Alevler içinde kalan mahalleden zor kurtuldular
18:00 TFF'nin başlattığı ilginç orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
17:51 İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam! En kısa mesafe 311 lira oldu
17:50 Alişan'a bir acı daha! Kardeşinden sonra kuzenini de kaybetti
17:32 Manavgat yangınında can veren çiftle ilgili yürek burkan detay: Kapılar kilitliydi
17:25 Türk takımlarının karnesi kötü! Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet
17:23 Bodrum ve Milas'ta alevler büyüdü! Büyük otellerde bulunan turistler teknelerle tahliye edildi
16:52 Beşiktaş'la yollarını ayırıp Trabzonspor'a geçen Dorukhan'ın, forma numarası ve kazanacağı ücret netleşti
16:44 Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 8 ilimizde orman yangını var, kontrol altına almamız zaman alabilir
16:32 Mesut Özil orman yangınlarına kayıtsız kalmadı! Yıldız futbolcu vatandaşlara seslendi
Türkiye felaketi yaşıyor! 7 ilde 21 noktada orman yangınları sürüyor Türkiye felaketi yaşıyor! 7 ilde 21 noktada orman yangınları sürüyor         
23:53
Galatasaray'dan 7. transfer! Berkan Kutlu, KAP'a bildirildi Galatasaray'dan 7. transfer! Berkan Kutlu, KAP'a bildirildi         
23:18
CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor         
22:43
Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı Orman yangını çıkarmaya çalışan yabancı uyruklu 2 PKK'lı terörist yakalandı         
22:07
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı         
21:59
Amerikalı yıldız Megan Fox'tan çok konuşulacak itiraf: Gençlik yıllarımda cinsel fantezi oyuncakları kullandım Amerikalı yıldız Megan Fox'tan çok konuşulacak itiraf: Gençlik yıllarımda cinsel fantezi oyuncakları kullandım         
21:35
Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak         
20:29
Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor Trabzonspor, Dorukhan'ın ardından Emre Mor'u da kadrosuna katıyor         
20:06
Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı Adana Demirspor durmuyor! Dünyaca ünlü futbolcu David Luiz ile her konuda anlaşmaya varıldı         
19:01
Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı Sarıklı görüntüleri tartışma yaratan Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı         
18:41
Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor Marmaris'teki yangını oyun oynayan çocuklar çıkardı iddiası! Pedagogların karakola gelmesi bekleniyor         
18:38
İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı İBB'nin UKOME toplantısında gergin anlar! Fena sinirlenen İmamoğlu kendini tutamadı         
18:28
Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti Genç kızdan korkunç iddia: Patronum yazlık evindeki yan odada karısını uyutup, beni taciz etti         
16:59
Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız Gamze'ye tecavüz edip balkondan atan canilerin olay anındaki konuşmaları ortaya çıktı: Kendini attı deriz, yırtarız         
16:49
Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar Türkiye'yi saran yangın felaketlerine karşı en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar         
15:28
Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı Instagram'dan son halini paylaşan Zerrin Özer'i görenler gözlerine inanamadı         
14:07
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 01:03:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Bakanlar, orman yangınlarıyla ilgili Antalya'da konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement