Son dakika haberi! Bakanlar Pakdemirli, Dönmez ve Kurum Giresun'daki selin ardından temizleme çalışmalarını takip... - Son Dakika

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz kaldırma ve temizleme çalışmalarını yakında takip ediyor.

İlçe merkezine dere taşkınıyla sürüklenen taş, kum, toprak ve kaya parçaları, çevre illerden gönderilen çok sayıda iş makinesi ve personel ile kaldırılıyor.

Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerinde temizlik yapıyor.

Bölgede ekipler cadde, kamu binaları ve iş yerlerindeki çamur ile kumları temizliyor. Risk oluşturan binaların yıkımı ise devam ediyor.

Dereli ilçesinin tamamına elektrik verilmesi için çalışan ekip, kablo döşeme çalışmasını yürütüyor.

Bakanlar Pakdemirli, Dönmez ve Kurum, temizlik çalışmaları konusunda yetkililerden bilgi alarak, ilçede incelemelerini sürdürüyor.

Afetzedelerle bir araya gelen bakanlar esnafı da iş yerlerinde ziyaret edip, sorunlarını dinledi.

Öte yandan, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Ordu, Tokat ve Trabzon'daki bölük komutanlıklarından gelen yaklaşık 200 asker ve JÖH ekipleri, ilçede afetzedelere destek veriyor.