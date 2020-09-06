Son dakika haberi: Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Giresun'da - Son Dakika

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da sel felaketinin yaşandığı Giresun'da incelemelerini sürdürüyor.

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından bölgede incelemelerine devam eden İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun Valiliği'nde düzenlenen Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda, ilçelerde meydana gelen sel, taşkın ve heyelanların ardından gerçekleştirilen çalışmalar ile planlanan faaliyetler değerlendirildi.