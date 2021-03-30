Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , Çankaya Türkan Yamantürk İlköğretim Okulu'nda "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir Programı"na katıldı. (2)

Bakanlar Soylu ve Selçuk 'un yaya çizgisini boyaması

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Bakanlar Soylu ve Selçuk, 'Yayalar Kırmızı Çizgimizdir' programına katıldı (2) - Son Dakika

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