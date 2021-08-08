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Son dakika haberi | Bakanlar yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakanlar yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu

08.08.2021 22:43

Son dakika haberine göre Bakanlar yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu Orman yangınlarındaki son durum ile ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok" dedi.

Bakanlar yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu

MUĞLA - Orman yangınlarındaki son durum ile ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve ilgili birim amirleri katıldı. Toplantı öncesinde orman yangınlarıyla ilgili basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Muğla ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bugünkü koordinasyon toplantısı öncesi genel bir durum değerlendirmesini kamuoyuna arz etmek, hem de bu konuda bilgileri paylaşmak için buradayız. Ardından koordinasyon toplantısı gerçekleştireceğiz" dedi.

"47 ilde 240 orman yangınıyla mücadelede 235'i kontrol altında"

Yangınlarda 12'nci gün olduğunu kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "47 ilde 240 orman yangınıyla mücadele ettik. 235'i kontrol altında. 1 İlde 5 orman yangınıyla alakalı çalışmalar sürüyor. Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas- Yatağan, Karaköy, bunu Çine- Akçaova olarak da adlandırabiliriz. Isparta Sütçüler yangınını kontrol altına aldık. Antalya- Kaş, Hatay- İskenderun, İzmir Urla- Torbalı, Manisa yangınlarıyla, Dalaman havalimanını tehdit eden ve ayrıca Datça'da çıkan yangını da gün içerisinde kontrol altına aldık" diye konuştu.

"89 hava aracının günlük koordinasyonunu"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli konuşmasında, "89 hava aracının günlük koordinasyonunu yapmak durumunda kalıyoruz. Bu hakikaten zor bir operasyon. Normal şartlarda ormanın taşıdığı yükün çok daha ötesinde. Her sabah gün doğumuyla beraber dört ayrı dilde brifing hava araçlarının güne başlaması var" ifadelerini kullandı.

" Yunanistan'ın uçak talebi var"

Yunanistan'ın uçak talebi olduğunu ifade eden Pakdemirli,. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız" dedi.

"Muğla'da 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı"

Muğla'da 16 orman yangınının meydana geldiğini söyleyen Pakdemirli, " Bu yangınlarda 6 uçak, 39 helikopter, 630 arazöz, yaklaşık 128 iş makinası, 3 bin 600 personel bunlarda görev yaptı. Muğla'da 10 bin 400'e yakın sorti yapıldı.180 bin ton su atıldı" dedi.

Sezon bitimine kadar yangınlarla uğraşıyor olacaklarını ifade eden Pakdemirli, "Şu anda yerleşim yerlerini tehdit eden bir yangımız yok" dedi.

"84 milyon vatandaşımız için üçer tane fidan dikeceğiz"

Yanan yerlerin başka maksatla kullanılması söz konusu olmadığını hatırlatan Pakdemirli, "Buraların yeniden ağaçlandırılacak. Ekim ve Kasım aylarında ilk yağmurlarla beraber 'Geleceğe nefes' kampanyasıyla 252 milyon fidanı, yani 84 milyon vatandaşımız için üçer tane fidanı Ekim ve Kasım ayı sonuna kadar dikiyor olacağız" dedi.

"Orman kahramanlarımıza geçmiş olsun"

Bakan Pakdemirli, "2 işçi soğutma çalışmaları sırasında uçurumdan yuvarlandı. Helikopterle hastaneye kaldırıldılar. Hayati tehlikeleri yok. Orman kahramanlarımıza geçmiş olsun" dedi.

"Tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Termik santralimizin bulunduğu bölgede hava kalitesini üçü mobil olmak üzere 10 adet izleme istasyonu ile izliyoruz. Yaptığımız incelemeye göre yüksek risk arz eden tehlikeli bir seviye olmadığı tespit edilmiştir. Tüm riskler anlık takip edilmektedir" açıklamasında bulundu.

"Dalaman'daki uçuşlarla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşmasında, "Ülkemizin bütün kurumlarının el birliği ile büyük bir afetin üstesinden geldik. Bugün öğleden sonra Dalaman Havalimanı yakınlarında bir yangın başlamıştı. Çok güçlü bir şekilde müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Dalaman'daki uçuşlarla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı. Basına yansıyan bazı olumsuz haberler olmuştu. Trafik normal seyrinde devam etti. Dalaman'da ve bütün havalimanlarımızda olduğu gibi. Dalaman Havalimanı yangınla mücadelede en önemli üslerimizden biri. Koordinasyon ve lojistik destek verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Bakanlar yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu
Son dakika haberi | Bakanlar yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu
Son dakika haberi | Bakanlar yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu
Son dakika haberi | Bakanlar yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu

Bekir Pakdemirli, Dalaman, Yangın, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Bakanlar yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu - Son Dakika


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