Son dakika haberi... Bakanlardan Başakşehir'e destek - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris Saint Germain (PSG) maçında ırkçı söylemler sebebiyle sahadan çekilen Medipol Başakşehir'e destek mesajı paylaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Paris Saint Germain ile Başakşehir arasında Fransa'da oynanan maçın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmasının ardından sahadan çekilen turuncu-lacivertlilere bakanlardan destek geldi.

FAHRETTİN ALTUN: "NEFRET SUÇUNU ŞİDDETLE KINIYORUM"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan ırkçılık olayına ilişkin sosyal medya hesabından, "Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in antrenörüne karşı sergilenen nefret suçunu şiddetle kınıyorum. Irkçılığın her türlüsü ayaklarımızın altındadır" dedi.

LÜTFİ ELVAN: "YANINIZDAYIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Webo'ya yapılan ırkçı söylemlere tepkisini, "Irkçılığa Hayır. Yanınızdayız" sözleriyle aktardı.

RUHSAR PEKCAN: "BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'NÜN ONURLU DURUŞUNU DESTEKLİYORUM"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mesajında, "Sahadaki dostça rekabete insanlık suçu olan ırkçılığı karıştırmak çok ama çok yanlış. Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyorum" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA VARANK: "BAŞAKŞEHİR'İN ARKASINDAYIZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ırkçılığın sahalardan temizlemenin bir insanlık görevi olduğunu belirterek, "İnsanlık onuruna yakışır bir tavır sergileyen temsilcimiz Başakşehir'in arkasındayız" şeklinde konuştu.

ABDULHAMİT GÜL: "IRKÇILIĞA DUR DE"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise İngilizce olarak "Irkçılığa hayır" etiketiyle, "Irkçılık insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Irkçılığa dur de" paylaşımını yaptı.

SÜLEYMAN SOYLU: "IRKÇILIĞA HAYIR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Başakşehir'in paylaşımını alıntılayarak, "Irkçılığa hayır. Irkçılığa dur de" açıklamasını yaptı.

FAHRETTİN KOCA: "TEBRİKLER ASİL DURUŞLU BAŞAKŞEHİR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da turuncu-lacivertlilere destek veren bakanlardandı. Koca, "Sonucu ne olursa olsun bu onurlu duruşu sergilemek gerekir. Tebrikler asil duruşlu Başakşehir" dedi.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: "IRKÇILIK BİR HASTALIKTIR"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Irkçılık bir hastalıktır" değerlendirmesini yaparak Medipol Başakşehir'in yanında olduğunu vurguladı.

MURAT KURUM: "IRKÇILIĞA HAYIR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Irkçılığa hayır" ifadesiyle yaşanan olayı kınayarak, Başakşehir'e destekte bulundu.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU: "IRKÇI SÖYLEMLERİN HİÇBİRİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise paylaşımında şu mesaja yer verdi:

"Spor müsabakaları insanlığı birleştirici bir özelliğe sahiptir. Duygusu da motivasyonu da farklılıklardan değil bu birlikten gelir. Irkçı ifadeleri hayatın hiçbir alanında kabul etmiyoruz."