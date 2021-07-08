Üye Girişi
Son dakika haberi... Bakanlığın kamu işçilerine zam teklifi belli oldu - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakanlığın kamu işçilerine zam teklifi belli oldu

08.07.2021 18:34

Son dakika haberleri: Bakanlığın kamu işçilerine zam teklifi belli oldu -Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi -Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar: -"Bizim bunu Türk-İş olarak, HAK-İş...

Bakanlığın kamu işçilerine zam teklifi belli oldu

-Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi

-Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar:

-"Bizim bunu Türk-İş olarak, HAK-İş olarak çalışanlarımızın adına kabullenmemiz mümkün değil"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve HAK-İş Genel Başkan Yardımcısı Dr. Osman Yıldız ile 6. Dönem Toplu Sözleşme süreci kapsamında toplantı yaptı. Türk-İş ve HAK-İş'in taleplerinin görüşüldüğü toplantıda, Bakanlığın bu talebe karşı teklifi sunuldu. Toplantı sonrasında ise iki sendikanın yetkilileri ortak basın toplantısı düzenledi. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar yaptığı açıklamada, "Bugün bizim vermiş olduğumuz teklife karşı sağ olsunlar bizi buraya davet ettiler. Bizim talebimize karşı bize bir teklif sundular. Bu teklifi aldık. Bunun müzakeresi bugünden itibaren başlamış oldu" dedi.

Kendilerinin vermiş olduğu ücret talebi ile Bakanlığın vermiş olduğu teklifin örtüşmediğini aktaran Ağar şunları kaydetti:

"Bu konuda bu rakamları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz düşük ücretlerin özellikle 4 bin 800 liraya çekilmesini istemiştik. Sayın Bakanlığımız da bu talebe karşı 3 bin 577 lira ile 3 bin 750 lira arasında alanlara 100 lira seyyanen zam, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam talep ettiler. Birinci ay yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5, enflasyon yüzde 5'i geçerse artan kısmın tamamı diye talepte bulundular. Diğer taleplerin ise daha sonra müzakere edileceğinden bahsedildi. Bu sayın Bakanlığımızın talebi, kendilerinin görüşü. Bizim bunu Türk-İş olarak, HAK-İş de olarak çalışanlarımızın adına kabullenmemiz mümkün değil."

Vermiş oldukları 4 bin 800 liralık ücret talebinde bir pazarlık payının bulunduğunu aktaran Ağar, "Bu kadarını biz gerçekten beklemiyorduk. Şu anda devletin açıklamış olduğu rakamlara göre en düşük memur maaşı 4 bin 880 lira. Buna dahi yaklaşmamakta. Dolayısıyla daha sonraki günler, bakanımızın dediğine göre bayram sonrasında tekrar bir araya geleceğiz. Bayram sonuna kadar kendileri bir çalışma yapacaklar. 'Bu da bizim bir talebimiz ancak son talebimiz değil. Bizim de kafamızda bir rakam var' diye söyledi kendisi. Amacımız bu Toplu İş Sözleşmesi'nin masa başında çözülmesi. Masa başında çözülmesi çok önemlidir" diye konuştu.

HAK-İş Başkan Yardımcısı Yıldız ise, Bakan Bilgin ile yapılan bu toplantının 2'nci toplantı olduğunu ifade ederek, "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ramazan Bey'in söylediği gibi bizim teklifimizle Bakanlığın bugün başlangıç olmasını umduğumuz teklifiyle arasında önemli bir fark vardır. Biz bunu müzakerenin başlangıcı olarak almak istiyoruz. Sayın bakanımızın söylediklerinden öyle anladık, öyle de değerlendiriyoruz. İnşallah biz bu müzakere sürecinin bütün Türkiye'nin beklediği bu sürecin, Türk-İş ile bu ortaklığın, birlikteliğin önemli yararlar getireceğini umuyoruz. Bugün en düşük ücretli olarak belirtilen 3 bin 677 lira denk gelen ücretin çok düşük olduğunu söylemek lazım. Arada ciddi bir fark vardır" dedi.

Son dakika haberi... Bakanlığın kamu işçilerine zam teklifi belli oldu
Son dakika haberi... Bakanlığın kamu işçilerine zam teklifi belli oldu
Son dakika haberi... Bakanlığın kamu işçilerine zam teklifi belli oldu
Son dakika haberi... Bakanlığın kamu işçilerine zam teklifi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Lirası, Türk İş, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Bakanlığın kamu işçilerine zam teklifi belli oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı 00:03 Alkollü sürücü yaşamlarının baharındaki iki genç kızı hayattan kopardı Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti 22:41 Mesut Özil'in Vitor Pereira sorusuna verdiği cevap, Rıdvan Dilmen'i mutlu etti Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi 22:00 Son Dakika: 4. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı 20:54 Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan otomobil önce kadına sonra ağaca çarptı Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu 19:27 Kızı ile iki torununu öldürdüğü söylenen anneanne konuştu: Torunlarımı kızım vurdu Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü 17:03 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
13:59 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu 13:06 Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu Yayıncı kuruluşun spikeri Roksan Kunter, canlı yayında babasının istifa haberini sundu         
00:07
Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı         
23:34
Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil Müşteri bilgilerinin çalındığı iddialarına Akbank'tan yanıt: Kesinlikle gerçek değil         
22:40
Survivor'da skandal Survivor'da skandal "hırsızlık" açıklığa kavuştu! Adaş yarışmacılar aldıkları ürünü itiraf etti         
22:00
Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini Belediye başkanının yanındakiler kadını darbetti, başkan kendini "düşmüştür" diye savundu         
19:48
Şahan Gökbakar'ın Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme         
19:03
Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi Serenay Sarıkaya, peş peşe paylaştığı mavi bikinili pozlarıyla büyüledi         
15:45
Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu         
13:25
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, aşı yaptırmak yerine tatile gidince koronavirüse yakalandı         
12:06
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak Tosuncuk'u karısı Sıla Aydın, boşandı! Aylık bin lira nafaka alacak         
08:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2021 02:05:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Bakanlığın kamu işçilerine zam teklifi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement