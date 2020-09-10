Son dakika haberi | Bakanlık hibesiyle dikilen kuşburnular ilk meyvelerini verdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakanlık hibesiyle dikilen kuşburnular ilk meyvelerini verdi

Gelen son dakika haberine göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde demonstrasyon amaçlı ilk kapama kuşburnu bahçesi kuruldu.

Son dakika haberi | Bakanlık hibesiyle dikilen kuşburnular ilk meyvelerini verdi, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde demonstrasyon amaçlı ilk kapama kuşburnu bahçesi kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe desteği ile finanse edilen "Kuşburnu yetiştiriciliğini geliştirme ve yayınlaştırma projesi" kapsamında 10 dekar alana dikilen bin 150 adet sertifikalı fidan 6 ay içerisinde ilk meyvelerini verdi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Ekecik köyünde 6 ay önce toprakla buluşturulan kuşburnu fidanları ilk meyvesini vermesinden dolayı tarla günü düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, işletme sahibi Murat İkinci ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personelleri ve vatandaşlar katıldı.

"Amacımız çiftimizin gelirini artırmak olacaktır"

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, burada yaptığı açıklamada "İlimizin verimli alanları haricinde kurak ve daha az verimli alanlarında da kuşburnu gibi diğer çalı bitkilileri ile projeler geliştirdik. Bu kapsamda da şu anda Refahiye Ekecik köyünde bir kardeşimizin tarlasında demonstrasyon alanında bulunuyoruz. Bu kardeşimiz 14 Bin liralık yatırımla bu bahçesi kurdu. Bunun yüzde 50'sini biz Bakanlık olarak karşıladık. Şu anda nisan ayında kurulan bahçede yaklaşık 6 ayda meyve veren fidanların olması bizi hayli mutlu etti. İnşallah amacımız sebze ve meyve alanındaki gelişmelere böyle daha küçük çaplı aile işletmelerini destekleyecek tarzda projelere destek vererek çiftimizin vatandaşımızın üreticimizin gelirini artırmak olacaktır" dedi.

"Kuşburnu üretimini ve sirkülasyonunu ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz"

"Kuşburnu Bahçem" işletmesi sahibi Murat İkinci ise "Refahiye'nin Ekecik köyünde yaklaşık 12 dönümlük bir alana kuşburnu üretim ve entegre tesisi kurmaya karar verdik. Yeğenimiz ve eniştemizle beraber mart 2020 yılında başladığımız çalışmada yaklaşık 6 ay sonra gelinen noktada 10 dönüm arazi üzerine bin 150 tane aşılı ve sertifikalı kuşburnu fidanı diktik. Önce Refahiye sonra Erzincan ve Bölgedeki kuşburnu üretimini ve sirkülasyonunu ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Bizim zaten tarımla iç içe bir ailemiz ve çevremiz var bizde istedik ki kendi işletmemizi ileriye yönelik yatırımımızı kendi anladığımız ve başarılı olacağına inandığımız alanda yapalım. Tarımı seçtik, kuşburnuyu seçtik. Refahiye şu an bulunduğumuz nokta itibariyle 1750 rakımdayız. Burasıda meyve ve tarım noktasında kuşburnu için çok elverişli. Umuyor ve diliyoruz ki Refahiye'den başlayan bu uygulama Erzincan'ın tamamına ve çevre köylerine de yayılır." diye konuştu

"Kuşburnu bizim yörenin vazgeçilmez ürünlerindendir"

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı'da, "Kuşburnu bizim yörenin vazgeçilmez ürünlerindendir. Bizde arkadaşımızı tebrik ediyoruz bu çalışmasından dolayı. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde diğer üreticilerimizde örnek olur bu bahçelerin sayısı artar, bu bağlamda ki tüm üreticileri Refahiye'deki arkadaşlarımızı bu tip projelere kendilerini vermelerini istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından kapama kuşburnu bahçesi gezilerek işletme sahibi tarafından davetlilere bilgiler verildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Refahiye, Kuşburnu, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 09:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakanlık hibesiyle dikilen kuşburnular ilk meyvelerini verdi - Son Dakika

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